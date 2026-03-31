Λύπη για αναπομπή από ΠτΔ του νόμου για ρύθμιση αγοράς ηλεκτρισμού εξέφρασε ο Χατζηγιάννη

Τη λύπη του για την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου που ψήφισε η Βουλή για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, εξέφρασε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής Κυριάκος Χατζηγιάννη, μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής.

Ο νόμος αφορά τις προϋποθέσεις και την χρονική διάρκεια παράτασης της ισχύος άδειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας που παραχωρείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφορικά με την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη σύνδεση των εν λόγω σταθμών και εγκαταστάσεων στο σύστημα διανομής και στο σύστημα μεταφοράς.

Σχετική επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Βουλή στις 27 Μαρτίου 2026.

«Απαιτούμε όπως κανέναν μέγεθος ηλεκτρικού φορτίου που το δίκτυο μπορεί να δεχτεί, δεν μπορεί να μένει κενό, έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο», δήλωσε ο κ. Χατζηγιάννη μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής.

«Εμμένουμε και επιμένουμε ότι αυτός ο οποίος είναι πρώτος έτοιμος, πρώτος θα πρέπει να συνδέεται και άμεσα» με το δίκτυο, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «δεν δημιουργείται κανέναν έννομο δικαίωμα, αυτός ο οποίος παίρνει προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης να δημιουργεί περιουσία και να περιμένει να πουλήσει τις άδειες που του έδωσε το κατεστημένο ή όπως τα κατάφερε να τις πάρει».

«Δυστυχώς, από πλευράς της Κυβέρνησης δεν υπήρξε εκείνη η στήριξη στην πρωτοβουλία των βουλευτών», ανέφερε και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει «κάποιες αλλαγές προκειμένου να μη χαθούν τα πάντα ως προς αυτή την πολύτιμη εργασία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα».

Ο κ. Χατζηγιάννη είπε ακόμη ότι «για να σώσουμε το μεγάλο εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποιες υπαναχωρήσεις» και ευχήθηκε η σκυτάλη που θα δοθεί λόγω των βουλευτικών εκλογών «να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και κάποια στιγμή να μπορέσει να αισθανθεί ο πολίτης αυτής της χώρας ότι δεν τον κλέβουν δια μέσου της θεσμικής απάτης που είναι πλέον έκδηλη» και «τεκμηριωμένη».

Επίσης, ο κ. Χατζηγιάννη εξέφρασε λύπη γιατί δεν υπήρξε η στήριξη, όπως είπε, από πλευράς της πολιτείας και της Κυβέρνησης».

«Το να αναζητούν από πλευράς τους, λόγους να αναπέμπουν τα πράγματα και εμείς με την εξουσία, την ελάχιστη που έχουμε να προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να μη βγει αντισυνταγματικό θεωρώ ότι δεν τιμά τη σωστή λειτουργία ενός κράτους αποτελεσματικού», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ