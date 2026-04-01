Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τέλος στο μποτιλιάρισμα στη Λευκωσία: Τραμ στη πρωτεύουσα ανακοίνωσε ο Προύντζος - Αρχίζουν εργασίες προετοιμασίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει, σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, η δημιουργία τραμ στην πρωτεύουσα, με τον δήμαρχο Χαράλαμπο Προύντζο να κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο κυκλοφοριακό των τελευταίων δεκαετιών».

Όπως πληροφορείται ο «Π», αρχίζουν άμεσα εργασίες προετοιμασίας σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την εισαγωγή του τραμ, σηματοδοτώντας την πρώτη πρακτική φάση του έργου.

Τα έργα, σύμφωνα με όσα προνοεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, θα αφορούν τη διαδρομή από την περιοχή του νέου ΓΣΠ και την είσοδο της πρωτεύουσας, μέχρι και την πλατεία Σολωμού, καλύπτοντας έναν από τους πιο επιβαρυμένους κυκλοφοριακά άξονες της Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι «η πόλη δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με υποδομές άλλων δεκαετιών» και υπογράμμισε πως «η έναρξη των εργασιών προετοιμασίας αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη».

Ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι το τραμ αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα, επισημαίνοντας ότι χωρίς ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υποδομές, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και προετοιμασία για την τοποθέτηση γραμμών σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων.

Πηγές αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από ευρωπαϊκά κονδύλια και από συνεργασία κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο πράσινων επενδύσεων για τη μείωση των ρύπων.

Το έργο αναμένεται να προκαλέσει και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους οδηγούς σε υπομονή κατά τη διάρκεια των πρώτων παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ιδέα του τραμ επανέρχεται διαχρονικά στη δημόσια συζήτηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει σε επίπεδο υλοποίησης, γεγονός που καθιστά την έναρξη των εργασιών ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο.

Δέον να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο, εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι εργασίες.

Πηγές με γνώση του σχεδιασμού δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο το τραμ να διαθέτει και ειδικό σύστημα προτεραιότητας στα φώτα τροχαίας, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, δίνοντας για πρώτη φορά πραγματικό προβάδισμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Λευκωσία.

Αν πάντως φτάσατε μέχρι εδώ και αρχίσατε να ψάχνετε πότε ξεκινούν τα έργα, μάλλον ήρθε η ώρα να κοιτάξετε το ημερολόγιο. Καλό μήνα και καλή Πρωταπριλιά.

γ.χ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΤΡΑΜ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα