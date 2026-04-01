Σε χαντάκι όχημα στην Αθηένου - Απεγκλωβίστηκε ένα πρόσωπο

Τροχαία οδική σύγκρουση με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον κεντρικό δρόμο προς Αθηένου, στην είσοδο του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 00:08 υπήρξε ανταπόκριση για το περιστατικό, κατά το οποίο ιδιωτικό όχημα ανατράπηκε μετά από πτώση του σε χαντάκι.

Ένα πρόσωπο αποπαγιδεύτηκε από το όχημα από συνεργεία της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στη σκηνή ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.