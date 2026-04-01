ΗΠΑ: Δικαστής διατάζει τον Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Αμερικανός δικαστής διέταξε τη διακοπή της κατασκευής της αίθουσας χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδίαζε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατεδαφίσει την ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου πέρυσι, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λέον στην Ουάσινγκτον έκανε δεκτό το αίτημα του National Trust for Historic Preservation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα και ξεκινώντας την κατασκευή χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.

Η απόφαση του Λέον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους, θέτει το έργο της αίθουσας χορού, έκτασης 90.000 τετραγωνικών ποδιών, σε αναστολή, εκτός εάν λάβει έγκριση από το Κογκρέσο.

«Εκτός και αν το Κογκρέσο εγκρίνει το έργο μέσω νομοθετικής εξουσιοδότησης, η κατασκευή πρέπει να σταματήσει!» έγραψε ο Λέον στην απόφασή του την Τρίτη. «Αλλά υπάρχουν και καλά νέα: δεν είναι πολύ αργά για το Κογκρέσο να εγκρίνει τη συνέχιση της κατασκευής της αίθουσας χορού.»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγο μετά την απόφαση, ο Τραμπ επιτέθηκε στΟ National Trust for Historic Preservation, χαρακτηρίζοντάς το «μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα τρελών». Η αίθουσα χορού, όπως ισχυρίστηκε, είναι «εντός προϋπολογισμού, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, κατασκευάζεται χωρίς κόστος για τον φορολογούμενο και θα είναι το καλύτερο κτίριο του είδους του σε όλο τον κόσμο».

Η εντολή διακοπής της κατασκευής θα τεθεί σε ισχύ σε 14 ημέρες, δίνοντας στον Λευκό Οίκο χρόνο να ασκήσει έφεση.

«Ο πρόεδρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να λάβει ρητή εξουσιοδότηση για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού και να το κάνει με ιδιωτικά κεφάλαια», έγραψε ο Λέον. «Μάλιστα, το Κογκρέσο μπορεί ακόμη και να αποφασίσει να διαθέσει κονδύλια για το έργο ή τουλάχιστον να εγκρίνει κάποιο άλλο σχήμα χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρήσει την εξουσία του επί της δημόσιας περιουσίας και τον έλεγχο των κρατικών δαπανών.»

Η απόφαση έρχεται μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης γύρω από το έργο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Λέον είχε εκφράσει σκεπτικισμό για τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η αίθουσα χορού αποτελούσε επιτρεπόμενη «τροποποίηση» στον χώρο του Λευκού Οίκου.

«Δυσκολεύομαι να το δω ως "τροποποίηση"», είχε δηλώσει στα μέσα Μαρτίου.

Οι δικηγόροι του Λευκού Οίκου έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος δεν χρειαζόταν έγκριση από το Κογκρέσο για το έργο.

Τον Φεβρουάριο, ο Λέον είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα του National Trust for Historic Preservation για διακοπή των εργασιών, για διαδικαστικούς λόγους, αλλά είχε δηλώσει ότι θα εξέταζε αναθεωρημένη προσφυγή, η οποία κατατέθηκε λίγο αργότερα.

Το πιο πρόσφατο εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι χρηματοδοτείται από ιδιώτες δωρητές και μεγάλες εταιρείες, όπως οι Meta, Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Palantir Technologies, Google και Comcast.

