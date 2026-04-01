Η κρίση στη Μέση Ανατολή κτύπησε τον τζίρο της Logicom

Μειωμένο τζίρο για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένει η εταιρεία πληροφορικής Logicom.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, κατά το πρώτο τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει οριακή μείωση, κυρίως λόγω της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου, η οποία έχει αρνητική επίδραση στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το λειτουργικό κέρδος από τις συνήθεις/υφιστάμενες εργασίες αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Η κερδοφορία μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc αναμένεται να παραμείνει επίσης περίπου στα ίδια επίπεδα.

Όσον αφορά την τελική κερδοφορία μετά τη φορολογία, σημειώνεται, δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση, λόγω της μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης πληροφόρησης σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δήμητρα. Όταν θα υπάρχει η απαιτούμενη πληροφόρηση, η εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Logicom αυξήθηκε κατά 104,3% το τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, φθάνοντας στα €23,9 εκατ. από €11,7 εκατ. το τρίμηνο του 2024. Οι πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν σημαντικά κατά 21,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.