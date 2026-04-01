Τέσσερις συλλήψεις στην Πάφο - Βρέθηκαν ηλεκτρικές συσκευές, διαρρηκτικά εργαλεία και ύποπτη ουσία

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, ηλικίας 16, 24, 25 και 30 ετών, προχώρησαν χθες μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, διάρρηξης, παράνομης εισόδου και κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση συνδέεται με διερευνώμενη διάρρηξη και κλοπή από κατοικία, η οποία καταγγέλθηκε στις 29 Μαρτίου 2026 στο ΤΑΕ Πάφου. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, μέλη του ΤΑΕ Πάφου διενήργησαν χθες έρευνα σε οικία στην Πάφο, στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Κατά την έρευνα, στην οικία εντοπίστηκαν τα τέσσερα πρόσωπα. Στην κατοχή του 25χρονου βρέθηκε κρυσταλλική ουσία, βάρους 0,2 γραμμαρίων, η οποία μοιάζει με μεθαμφεταμίνη, καθώς επίσης διαρρηκτικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οικιακών συσκευών, μεταξύ των οποίων φωτιστικά, εστία κουζίνας, αποσμητήρας, τηλεόραση και βιντεοκάμερα, για τα οποία τα τέσσερα πρόσωπα δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, κάποια από τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν αποτελούν περιουσία που είχε κλαπεί από ανεγειρόμενη πολυκατοικία μεταξύ 28 και 30 Μαρτίου 2026, καθώς και από οικία στις 29 Μαρτίου 2026 στην Πάφο.

Τα τέσσερα πρόσωπα επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής τους για πέντε ημέρες.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.