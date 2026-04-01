Ιδού το πόρισμα Βουλής για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ευθύνες και σε υπουργούς - Θα τιμωρηθεί κανείς;

Ενώπιον της αυριανής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής θα κατατεθεί η κοινή έκθεση με τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξαν οι βουλευτές των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος αναφορικά με τις ευθύνες που φέρουν κρατικές υπηρεσίες και αξιωματούχοι σε σχέση με την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου 2025 στην κοινότητα Μαλιά της ορεινής Λεμεσού και εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Η πυρκαγιά κατέκαψε πέραν των 120 τετραγωνικών χιλιομέτρων γης, ήτοι το 1,3% της έκτασης του νησιού, επέφερε σοβαρό περιβαλλοντικό πλήγμα, προκάλεσε απώλεια κατοικιών και περιουσιών δεκάδων οικογενειών και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πολιτών.

Ουδείς τιμωρήθηκε

Παρά το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, μέχρι σήμερα ουδείς έχει τιμωρηθεί και ουδείς ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη για τη φονική πυρκαγιά. Οι διαπιστώσεις περί σοβαρών ελλείψεων, καθυστερήσεων και αστοχιών στον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένες κυρώσεις. Το γεγονός αυτό εντείνει το αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης στην κοινωνία, ιδίως στους πληγέντες που ζητούν δικαίωση και αναμένουν ουσιαστική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.

Οι διαπιστώσεις

Μεταξύ άλλων, οι τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και στις διαδικασίες εκκένωσης που συνέβαλαν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης. Επισημαίνονται αντιφάσεις σε δηλώσεις αρμοδίων και περιορισμένη λογοδοσία, καθώς και καθυστερημένη αντίδραση τόσο σε επίγειες όσο και σε εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, καταγράφονται προβλήματα στον συντονισμό με την Πολιτική Άμυνα, ελλείψεις στην καθοδήγηση των κοινοτήτων και ανάγκη για σαφές κεντρικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Αν και αναγνωρίζεται η αυταπάρνηση των υπηρεσιών και των εθελοντών, υπογραμμίζεται ότι η δράση τους δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η σημασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, των αντιδιαβρωτικών έργων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της πρόληψης πλημμυρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποζημίωση των πληγέντων, στη στήριξη της υπαίθρου και στην αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για να μην ζήσουμε ξανά παρόμοιες τραγωδίες, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου θα συντονίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην απόκριση και την ολιστική διαχείριση όλων των κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών. Ως Επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να διοριστεί ο τέως Αρχηγός της ΕΦ, Γεώργιος Τζιτζικώστας.

Διαβάστε αυτούσια την έκθεση εδώ