Από το Daleela στο A.f Marina: Αυτό είναι το πλοίο που θα πραγματοποιεί την θαλάσσια σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας (ηχητικό)

Σε μετάβαση από το πλοίο Daleela σε νέο επιβατικό σκάφος, το A.f Marina, προχωρεί η θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου Ελλάδας, όπως αποκάλυψε στον Πολίτη 107.6 και 97.6 ο Κυριάκος Αλιούρης, αναπληρωτής διευθυντής της αρμόδιας διεύθυνσης στο υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε, το Dalila δεν είναι πλέον διαθέσιμο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αντικατάστασής του, με το A.f Marina να έχει επιλεγεί καθώς πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια. Το υφυπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας χωρίς προβλήματα.

Οι δηλώσεις Αλιούρη έρχονται στον απόηχο της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη θαλάσσια σύνδεση, η οποία καταγράφει αδυναμίες, κυρίως στο σύστημα κρατήσεων. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο οι έλεγχοι είναι ελλιπείς ή αν προκύπτουν προβλήματα σε μεγάλο αριθμό δρομολογίων, ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση του υφυπουργείου προς το έργο της Ελεγκτικής, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι θέσεις και παρατηρήσεις του υφυπουργείου δεν λήφθηκαν υπόψη.

Τόνισε ότι σε μηνιαία βάση διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι στη βάση εγγράφων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που επαναλειτούργησε μετά από 22 χρόνια με ευρωπαϊκή επιδότηση και έχει ως στόχο την παροχή εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων.

Αναφερόμενος στα ευρήματα για κενές θέσεις παρά την εξάντληση εισιτηρίων, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιβάτες επιλέγουν να κλείνουν τετράκλινες καμπίνες και τελικά ταξιδεύουν λιγότερα άτομα, γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις στη διαθεσιμότητα.

Όπως είπε, το υφυπουργείο αξιολογεί τα ευρήματα σε συνεργασία με τον ανάδοχο, ο οποίος εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συστήματος και να αρθούν οι αδυναμίες που καταγράφονται.

02-04-2026