Εκστρατεία επιθεώρησης ξενοδοχείων, εστιατορίων, διανομής φαγητών

Ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών, κατά την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 2026 θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η εκστρατεία θα λάβει υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στους πιο πάνω χώρους. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, την επαφή με θερμές επιφάνειες, την ανατροπή ραφιών ή την πτώση αντικειμένων από αυτά, την επαφή με βιολογικούς παράγοντες, την αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών, τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και τη διακίνηση με μοτοσυκλέτες στο οδικό δίκτυο.

"Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά", αναφέρει το ΤΕΕ.

Όπως σημειώνεται, η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τον καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας και πρόληψης, με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου, την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων και την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Κατάλογος των σημείων ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~gkramvis@dli.mlsi.gov.cy και στα τηλέφωνα 22405631 και 22405623.

Πηγή: ΚΥΠΕ