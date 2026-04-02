Σε εκρητικό μηχανισμό υψηλής ισχύος οφείλεται η έκρηξη έξω από οικία στη Δερύνεια

Υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα έξω από οικία 49χρονου στη Δερύνεια.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην γκαραζόπορτα της οικίας.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από υψηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης από το ΤΑΕ Αμμοχώστου.