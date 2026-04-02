Κεντρική Τράπεζα: Βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μειώθηκε στα €2,3 δισ.

Βελτίωση κατέγραψαν το 2025 το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Κύπρου καθώς και η Διεθνής Επενδυτική της Θέση ενώ το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος παρουσίασε μείωση.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δημοσίευσε την Πέμπτη τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το έτος 2025.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται στα €2.336,5 εκατ. το 2025, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €2.852,6 εκατ. το 2024, που αντιστοιχεί στο 6,4% και 8,2% του ετήσιου ΑΕΠ της Κύπρου, αντίστοιχα.

Οπως αναφέρεται, προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα €2.677,9 εκατ. το 2025, έναντι ελλείμματος ύψους €2.337,7 εκατ. το 2024, που αντιστοιχεί στο 7,4% και στο 8,4% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, αντίστοιχα.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το 2025 σημείωσε βελτίωση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.165,0 εκατ., έναντι €29.235,7 εκατ. που ήταν το 2024.

Η ΔΕΘ, προστίθεται, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €8.932,3 εκατ. το 2025, έναντι €10.622,8 εκατ. το 2024.

Επίσης, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €225.188,5 εκατ. το 2025, έναντι €234.412,4 εκατ. που ήταν το 2024.

Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν ελαφρά αύξηση στα €223.623,3 εκατ., από €222.735,9 εκατ. το 2024.

Συνεπώς, αναφέρει η ανακοίνωση, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €10.111,2 εκατ., φτάνοντας τα €1.565,2 εκατ. το 2025.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.179,0 εκατ. το 2025, έναντι €59.872,3 εκατ. το 2024, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος καταγράφηκε στα -€30.946,3 εκατ. το 2025, από -€23.906,7 εκατ. το 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ