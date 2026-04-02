Αποστολή ΝΑΣΑ στο φεγγάρι: Ο σημαντικός ρόλος της Κύπρου για την υγεία των αστροναυτών και το ΙΝΓΚ

Στον ρόλο της Κύπρου στην ιστορική αποστολή Αρτεμις της ΝΑΣΑ αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), Γιώργος Δανός, λέγοντας ότι έχουν εξευρεθεί λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται με την υγεία των αστροναυτών μέσω ειδικών φαρμακευτικών αγωγών ως αποτέλεσμα ερευνών με τον συνεργαζόμενο φορέα του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας που είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Ο κ. Δανός τόνισε ότι η αποστολή αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για όλη την ανθρωπότητα αφού έπειτα από 50 και πλέον χρόνια γίνεται επιστροφή στο Φεγγάρι. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για προσελήνωση αλλά για ένα ταξίδι γύρω από το Φεγγάρι.

"Αν και δεν πατούμε το πόδι μας αυτή τη φορά στο Φεγγάρι, εντούτοις προετοιμαζόμαστε για να προσεδαφιστούμε με την αποστολή Αρτεμις 4, με σκοπό να δημιουργήσουμε βάσεις. Δεν θα πάμε απλά και μόνο για μία 'επίσκεψη' και για να φέρουμε κάποια δείγματα, επιστρέφουμε για να παραμείνουμε και να προβούμε σε έρευνες και τεχνολογικές μελέτες", ανέφερε.

Οι αστροναύτες, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν χθες, θα διανύσουν δύο μέρες γύρω από τη Γη και μετά θα κάνουν ένα ταξίδι 4 ημερών μέχρι το Φεγγάρι "φθάνοντας στο μακρινότερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος".

Μετά, αφού θα κάνει ένα ταξίδι επιστροφής ακόμη 4 ημερών, θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ιλιγγιώδεις ταχύτητες προτού προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Διοικητής της αποστολής είναι ο Reid Wiseman, αστροναύτης της NASA, πιλότος ο Victor Glover, ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα φτάσει σε βαθιά διαστημική πτήση, η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι η Christina Koch, ειδικό στέλεχος της αποστολής, διακεκριμένη μηχανικός και ο Καναδός Jeremy Hansen από την Διαστημική Υπηρεσία του Καναδά.

Ο σημαντικός ρόλος της Κύπρου για την υγεία των αστροναυτών και το ΙΝΓΚ

Η Κύπρος, τόνισε ο κ. Δανός, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην αποστολή αυτή.

Υπενθύμισε ότι τον Οκτώβρη του 2024 η Κύπρος προσυπόγραψε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τις Συμφωνίες Αρτέμις στις οποίες ο κ. Δανός είναι εκπρόσωπος.

Ανέφερε ότι ο CSEO ήδη υπέγραψε πολλαπλές συμφωνίες, όπως με την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin και τη ΝΑΣΑ και αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία μαζί τους, μελετούν την υγεία των αστροναυτών.

Υπογράμμισε ότι στις βάσεις που θα δημιουργηθούν στο φεγγάρι η υγεία των αστροναυτών πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία του ηλίου, τη μικροβαρύτητα και από άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.

"Ως Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας του Διαστήματος, Κέντρο Αριστείας του Διεθνούς Οργανισμού Διαστήματος COSPAR παράγουμε ένα σημαντικότατο έργο σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ που έχει βρει συγκεριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στους αστροναύτες και έχουμε δώσει ήδη λύσεις με ειδικές φαρμακευτικές αγωγές και αυτή η έρευνα και η ανακάλυψη έχουν γίνει από τον συνεργαζόμενο φορέα του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας που είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου", επεσήμανε.

Σημείωσε ότι τα φάρμακα αυτά είναι χρήσιμα τόσο για τους αστροναύτες αλλά και για εμάς στη Γη για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση άλλων ασθενειων.

"Επομένως, η έρευνα που γίνεται από τον Οργανισμό, από το Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας, όλους τους συνεργάτες του, έχει εξαγάγει λαμπρά αποτελέσματα που κάνουν περήφανη τη χώρα μας και σε αυτή την επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι έχουμε και εμείς ένα σημαντικό ρόλο", επεσήμανε.

Εξέφρασε την ευχή ότι η δουλειά που επιτελείται στην Κύπρο, σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ, θα έχει αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τόσο την αποστολή, το πρόγραμμα Αρτεμις αλλά και την Κύπρο.

Σημείωσε ότι ο τομέας του διαστήματος θα έχει έσοδα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων προς το τέλος αυτής της δεκαετίας.

"Αρα είναι ιδιαίτερα σημαντικής γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής σημασίας. Η Κύπρος έχει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στο πρόγραμμα αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στον πλανήτη μας", επεσήμανε.

Οι πόροι στο Φεγγάρι

Ο κ. Δανός υπογράμμισε ότι η αποστολή αυτή είναι σημαντική και σε ό,τι αφορά πόρους που μπορεί να έχει μεγάλη ανάγκη ο δικός μας πλανήτης.

Θα δούμε, είπε, "κατά πόσον το Φεγγάρι έχει κάποιους πόρους τους οποίους χρειαζόμαστε στη Γη για να σταματήσουμε να καταστρέφουμε τον πράσινο, όμορφο, ζωντανό πλανήτη μας".

Ανέφερε ότι, προκειμένου να εισέλθουμε σε μία περίοδο ευημερίας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειαζόμαστε πόρους, όπως παράδειγμα το λίθιο που βρίσκεται στις μπαταρίες των αυτοκινήτων και πολλών άλλων προϊόντων.

"Αρα αντί να καταστρέφουμε τα δάση μας, να κάνουμε ζημιά στον δικό μας όμορφο πλανήτη, αν είναι αυτά διαθέσιμα στο άγονο ουράνιο σώμα, τον δορυφόρο μας που λέγεται Σελήνη και μπορούμε να τα φέρουμε στη Γη θα μπορούμε να διασώσουμε τον πλανήτη μας. Αυτός είναι ένας επιπλέον στόχος", επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ