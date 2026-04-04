Πέρασε χειροπέδες σε 6 πρόσωπα χθες το βράδυ η Αστυνομία - Ανακόπηκαν για έλεγχο 520 οχήματα

Έγιναν 246 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας - Από αυτές ξεχωρίζουν 59 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Στη σύλληψη έξι προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομης κατοχή ναρκωτικών.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 520 οχήματα και ελέγχθηκαν 690 οδηγοί και επιβάτες που επέβαιναν σε αυτά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 246 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Από αυτές ξεχωρίζουν 59 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Η Αστυνομία σημειώνει επίσης ότι διενεργήθηκαν 131 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 13 οδηγούς να εντοπίζονται θετικοί.

Επιπρόσθετα, ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε νάρκοτεστ, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Παράλληλα, όπως προσθέτει η Αστυνομία, διενεργήθηκαν 50 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά 12 καταγγελίες.

