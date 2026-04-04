Προκηρύχθηκαν προσφορές για ανέγερση Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού στην Αμμόχωστο

ε προκήρυξη προσφορών για ανέγερση του Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού στην Επαρχία Αμμοχώστου προχώρησε ο Δήμος Αγίας Νάπας, σημειώνοντας ότι τίθεται σε τροχιά υλοποίησης «ένα έργο με βαθιά κοινωνική σημασία, το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας».

«Μετά από δεκαετίες διεκδικήσεων και προσπαθειών, το έργο εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση της Πολιτείας για ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και στήριξη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

Η προκήρυξη των προσφορών κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης μέσω του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, προστίθεται. Για το έργο έχει προβλεφθεί ποσό ύψους ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ για το έτος 2026 και τριών εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2027, γεγονός που, σύμφωνα με τον Δήμο «επιτρέπει την άμεση προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης».

Το Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού «αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως πυλώνας στήριξης για τις οικογένειές τους και ως εργαλείο προώθησης της κοινωνικής ένταξης και ισότητας».

Σημειώνεται ότι το έργο εκτιμάται στα €4.500.000 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κέντρο ημέρας απασχόλησης ενηλίκων ατόμων με αυτισμό, με αίθουσες θεραπείας, χώρους διοίκησης, εργαστήρια, κουζίνες και μικρή αυτοδιαχειριζόμενη καφετέρια, χώρους υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικες με αυτισμό και ξενώνα φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό, προσωρινής διαμονής.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου «εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική αυτή εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η προκήρυξη των προσφορών αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα που φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση ένα έργο ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας. Μετά από χρόνια προσπαθειών, το όραμα για τη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού παίρνει σάρκα και οστά».

Παράλληλα, «διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου, με στόχο την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωσή του, τονίζοντας ότι η επένδυση σε κοινωνικές δομές αποτελεί προτεραιότητα με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα».

Ανέφερε επίσης, ότι «η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου η φροντίδα, η ισότητα και η αξιοπρέπεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες».

Τέλος «εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Προέδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς και προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σημειώνοντας ότι, μέσα από τη συμβολή και τη συνεργασία τους προχωρά και η υλοποίηση του Κέντρου Αυτισμού, ενός έργου ουσιαστικής σημασίας για την επαρχία Αμμοχώστου».

Πηγή: ΚΥΠΕ