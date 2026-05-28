Τραγωδία στη Λάρνακα: Ευθύνη στους 90 ιδιοκτήτες της επικίνδυνης πολυκατοικίας για την κατάσταση του κτηρίου

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσαν χθες τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων απεβίωσε αφού νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, έχει πέραν των 90 ιδιοκτητών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 25 υποστατικών στα οποία δόθηκε προτεραιότητα για έλεγχο επικινδυνότητας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «στη συγκεκριμένη πολυκατοικία εδώ και χρόνια υπήρχαν διάφορα προβλήματα μεταξύ των οποίων θέματα επικινδυνότητας, οχληρίας και παράνομης διαμονής αλλοδαπών. Είναι ένα συγκρότημα που διαχρονικά απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την Αστυνομία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους θέματα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «η πολυκατοικία δεν είναι εγκαταλελειμμένη, οι ιδιοκτήτες της ξεπερνούν τους 90, έχουν μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποια κατάσταση είναι το υποστατικό τους και ποιοι διαμένουν σε αυτό». «Ο κάθε ιδιοκτήτης υποστατικού θα πρέπει να φροντίσει αυτό να είναι σε άρτια κατάσταση» είπε και σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η ευθύνη των ιδιοκτητών των οικοδομών, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να κινηθούν για να είναι σε κατοικήσιμη κατάσταση».

Εξήγησε ακόμα ότι «η αρμοδιότητα του ΕΟΑ είναι να κρίνει κατά πόσον ένα κτίριο είναι επικίνδυνο ή όχι. Εμείς εδώ και αρκετές μέρες, είχαμε ήδη αξιολογήσει την συγκεκριμένη πολυκατοικία η οποία ήταν ένα από τα κτίρια στα οποία δώσαμε προτεραιότητα» είπε.

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ απάντησε πως «έχουμε ενώπιον μας τον έλεγχο από τους Συμβούλους Μηχανικούς τον οποίο αξιολογούμε και τις επόμενες μέρες η Διευθύντρια Αδειοδότησης θα προχωρήσει με οποιεσδήποτε ενέργειες κριθούν ότι είναι απαραίτητες για άρση της επικινδυνότητας της πολυκατοικίας».

Σημείωσε ακόμα πως «η συγκεκριμένη πολυκατοικία περιλαμβανόταν στις 563 που βρίσκονταν στα αρχεία των προηγούμενων τοπικών αρχών και τα παρέλαβε ο ΕΟΑ. Έγινε μια πρώτη αξιολόγηση για περίπου 25 υποστατικά τα οποία κρίναμε ότι έχουν προτεραιότητα και η συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν μέσα σ’ αυτά τα 25 υποστατικά».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους «τις επόμενες μέρες ολοκληρώνουμε το πόρισμα μας και θα προχωρήσουμε με τις απαραίτητες ενέργειες για άρση επικινδυνότητας της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Το δικό μας κομμάτι δεν έχει να κάνει με την χθεσινή επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και το γεγονός ότι τρία πρόσωπα πήδηξαν από διαμερίσματα για να αποφύγουν τον έλεγχο από την Αστυνομία».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «έχουμε 900 περίπου δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές στη πόλη και επαρχία Λάρνακας ενώ υπάρχουν και άλλες τις οποίες δεν έχουμε εντοπίσει. Οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες και ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, μαζί με Μηχανικούς και μελετητές για να φροντίσει ώστε το υποστατικό του να είναι σε κατοικήσιμη κατάσταση».

Σημείωσε ακόμα ότι «δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης να αναμένει από τον ΕΟΑ να του υποδείξει ότι το υποστατικό του χρήζει επιδιόρθωσης, ωστόσο εκεί και όπου πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις θα τις κάνουμε. Είναι αποκλειστικά ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη υποστατικού να φροντίσει ώστε αυτό να είναι σε άρτια και κατοικήσιμη κατάσταση» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ