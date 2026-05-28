Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ: Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας - Ζητούν ισχυρότερη πίεση κατά του Ισραήλ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, κατά την άφιξή τους στη σημερινή άτυπη συνάντηση «Gymnich» στη Λεμεσό, ζήτησαν να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, με συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και έναν ισχυρότερο ρόλο της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας, εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε δηλώσεις που έκαναν πριν από την έναρξη της συνάντησης στο λιμάνι της Λεμεσού, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αρκετοί Υπουργοί προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πρόωρων διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να συνεχίσει την πίεση μέσω των κυρώσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της αυτονομία.

Ο αναπληρωτής της Υπουργού Εξωτερικών της Λετονίας Άρτιομς Ουρσούλσκις δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει μια «υπαρξιακή» και μακροπρόθεσμη απειλή για την Ευρώπη, ζητώντας αυστηρότερες κυρώσεις και ισχυρότερη στάση της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας πριν από οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Προσέθεσε ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να αυξήσει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, επειδή η Ρωσία «δεν είναι έτοιμη και δεν είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Ο κ. Ουρσούλσκις προειδοποίησε επίσης ενάντια σε οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία που θα επέτρεπε στη Ρωσία να ανασυνταχθεί στρατιωτικά, ενώ υποστήριξε επίσης την έναρξη διαδικασιών προσχώρησης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην ΕΕ «το συντομότερο δυνατό» και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή και ενεργειακή ασφάλεια.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία, ορίζοντας έναν επικεφαλής διαπραγματευτή που θα εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, διατηρώντας παράλληλα την πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων.

Ζήτησε επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες για ένα «ισχυρό» 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και προειδοποίησε ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης μέσω κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και ενεργειακής ανασφάλειας.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν το «καλύτερο μέρος» για να συζητηθούν τα μεσογειακά ζητήματα, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συγκεντρώθηκαν για συνομιλίες με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική σημασία της συμμετοχής της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας, ιδίως σε σχέση με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) και την περιφερειακή σταθερότητα.

«Για εμάς, είναι σημαντικό να επιλυθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι οι εντάσεις στον Κόλπο έχουν «τεράστιες συνέπειες» για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Σλοβένα Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νέβα Γκράσιτς δήλωσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας της Ευρώπης εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας.

Είπε ακόμη ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν το πώς θα ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ στις μελλοντικές ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς τη Ρωσία. Καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, τονίζοντας ότι «η παρουσία μας στο Κίεβο θα παραμείνει και η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα παραμείνει».

Η Ρουμάνα Υπουργός Εξωτερικών Οάνα Τοϊού δήλωσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν τη στήριξη μιας «βιώσιμης ειρήνης» στην Ουκρανία, τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας της Ευρώπης.

Η κ. Τοϊού υποστήριξε σθεναρά την άμεση έναρξη των διαπραγματευτικών ομάδων για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην ΕΕ.

«Πρέπει να τηρήσουμε τον λόγο μας και να ανοίξουμε αμέσως τις διαπραγματευτικές ομάδες για τη Μολδαβία και την Ουκρανία», είπε. «Ο Ιούνιος είναι η ιδανική στιγμή για να το κάνουμε αυτό».

Η κ. Τοϊού τόνισε επίσης τη στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, περιγράφοντάς την ως «στρατηγικό» οικονομικό και γεωπολιτικό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με τον Νότιο Καύκασο και τη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάγκνους Τσάκνα δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία και στην ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, αντί να συζητά ποιος θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο κ. Τσάκνα υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται επί του παρόντος για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες και προειδοποίησε για αυτό που περιέγραψε ως ρωσική «παγίδα» που αποσκοπεί στο να ωθήσει την Ευρώπη σε έναν ουδέτερο διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ζήτησε ακόμη την ταχεία υιοθέτηση ενός 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ και υποστήριξε το άνοιγμα όλων των κλάδων ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γκίντερ Κρίχμπαουμ δήλωσε ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται προτού προχωρήσουν οι συζητήσεις για τυχόν μεσολαβητή ή απεσταλμένο για την Ουκρανία.

Ο κ. Κρίχμπαουμ δήλωσε ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, ενώ υποστηρίζει την πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να αυξηθεί», είπε, αναφερόμενος στις προετοιμασίες για το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ.

Προειδοποίησε επίσης ότι η αστάθεια γύρω από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια και να συμβάλει στη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Μόσχας.

Πρόσθεσε ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Ουκρανία, τονίζοντας ότι «η Ρωσία δεν υπαγορεύει τους κανόνες».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κέστουτις Μπούντρυς δήλωσε ότι οι Υπουργοί της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία και στην ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, αντί να συζητούν για πιθανούς διαμεσολαβητές ή ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ζήτησε επίσης ένα «ισχυρό» 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, που θα περιλαμβάνει μέτρα κατά του πυρηνικού τομέα της Ρωσίας, της Lukoil και των θαλάσσιων εξαγωγών.

Ο κ. Μπούντρυς προέτρεψε επιπλέον την ΕΕ να ανοίξει και τις έξι ομάδες ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία τον Ιούνιο και προειδοποίησε ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης πρέπει να βασίζεται στην «αποτροπή της Ρωσίας».

Ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στον καθορισμό μιας σαφούς εντολής και μιας κοινής θέσης για την Ουκρανία πριν συζητήσει ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Ζήτησε επίσης εντονότερες ευρωπαϊκές αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τον μακροπρόθεσμο ρόλο των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Υποστήριξε ακόμη τα μέτρα της ΕΕ κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη».

Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με «μία φωνή» για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ζητώντας παράλληλα τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και την άσκηση ισχυρότερης πίεσης στο Ισραήλ σχετικά με τη Γάζα και τον Λίβανο.

Ο κ. Αλμπάρες δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο έδειξαν ότι η Μόσχα «δεν έχει καμία βούληση για ειρήνη, κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις». Ζήτησε επίσης την αναστολή του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και υποστήριξε μέτρα κατά του Μπεν-Γκβίρ.

Σχετικά με τις προτάσεις για έναν πιθανό απεσταλμένο της ΕΕ στην Ουκρανία, ο κ. Αλμπάρες δήλωσε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι «ένα άτομο», αλλά η διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα ενεργεί με «μία φωνή».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης πρέπει να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αλληλεγγύη, προειδοποιώντας παράλληλα για τον αναθεωρητισμό σε ένα όλο και πιο εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ζήτησε επίσης μια ευρωπαϊκή πολιτική «360 μοιρών» που να εστιάζει όχι μόνο στην άμεση γειτονιά της Ευρώπης αλλά και στον Παγκόσμιο Νότο.

Επισήμανε τη συμμετοχή Υπουργών από τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία, περιγράφοντας και τις δύο χώρες ως «εξαιρετικά κρίσιμες χώρες» με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ