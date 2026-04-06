Σε λειτουργία νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Λεμεσό

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η κινητή μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, που είναι εγκαταστημένη στο λιμάνι της Λεμεσού, έκανε γνωστό το Υπουργείο Γεωργίας.

Προηγήθηκε η λειτουργία σε δοκιμαστική βάση κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί και ποιοτικοί έλεγχοι, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η μονάδα αυτή είναι η τρίτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία μετά τη μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, δυναμικότητας περίπου 15.000 κ.μ./ημέρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2025, και τη μονάδα αφαλάτωσης Κισσόνεργας, δυναμικότητας 12.000 κ.μ./ημέρα, που τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2025.

«Με την προσθήκη των νέων αυτών μονάδων, ο αριθμός των μονάδων αφαλάτωσης αυξάνεται από πέντε, που λειτουργούσαν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, σε οκτώ σήμερα, ενώ με την ένταξη και της μονάδας στον Γαρύλλη αναμένεται να ανέλθει στις εννέα. Συγκεκριμένα η μονάδα στον Γαρύλλη, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες εβδομάδες, μετά από τις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι στον προγραμματισμό του ΥΓΑΑΠ για την περίοδο 2026-2027 είναι η ολοκλήρωση της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Επισκοπή, δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα, η κινητή μονάδα στο Βασιλικό, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα, η κινητή μονάδα στον Μαζωτό, δυναμικότητας 40.000 κ.μ./ημέρα, και η πλωτή μονάδα στη Γερμασόγεια, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα.

Τα έργα αυτά αναμένεται να προσθέσουν συνολική ημερήσια δυναμικότητα 157.000 κυβικών μέτρων. Σε συνδυασμό με την ημερήσια δυναμικότητα των πέντε υφιστάμενων μόνιμων μονάδων, η οποία ανέρχεται στα 235.000 κ.μ., η συνολική δυναμικότητα του συστήματος θα αυξηθεί κατά 66%.

Υπενθυμίζει ότι οι πέντε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης κάλυπταν ώς το 2023 περίπου το 70% των αναγκών ύδρευσης που εξυπηρετούνται από τα κυβερνητικά συστήματα υδατοπρομήθειας. Το ποσοστό αυτό προσέγγισε το 75% εντός του 2025, ενώ σήμερα έχει φτάσει το 80%. Με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι στις αρχές του 2027 το ποσοστό αυτό θα πλησιάσει το 100%, μέσα από έργα-γέφυρα, με στόχο τη σταδιακή πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό και τη διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα για τις ανάγκες της άρδευσης.