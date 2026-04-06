Πληροφορίες ότι η «Σάντη» κατέθεσε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα είναι ψεύτικα

Στην Αστυνομία κάτω από άκρα μυστικότητα προσήλθε η «Σάντη» την περασμένη εβδομάδα αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμα ο «Φ», προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι δεν είναι πραγματικά τα μηνύματα.

Ο «Φ» επικαλείται έγκυρη πηγή και αναφέρει ότι η Αστυνομία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς της γυναίκας που εμφανίζεται ως «Σάντη» στην υπόθεση που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης.

Η Αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο η «Σάντη», η οποία είχε δηλώσει στον δικηγόρο της ότι δεν ήθελε να καταθέσει, να είναι πανικοβλημένη και να φοβάται να μιλήσει λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκαλεί η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Πάντως η ιστοσελίδα cyprustimes.com αναφέρει ότι η «Σάντη» προσήλθε και σήμερα στην Αστυνομία και μίλησε με τους ανακριτές για περίπου τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος της «Σάντης» Νίκος Κληρίδης προσήλθε στην Αστυνομία και έδωσε μια πρώτη κατάθεση διάρκειας έξι ωρών περίπου.

Όπως ο ίδιος φέρεται να ανέφερε, διαθέτει πρωτογενές υλικό, το οποίο περιλαμβάνει SMS, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια, που αφορούν τόσο τη λεγόμενη «Σάντη» και τη σχέση της με τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, όσο και ευρύτερα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση, στην οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, εμπλέκονται και πρώην πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, καθώς και αξιωματούχοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κληρίδης ισχυρίζεται πως είναι κάτοχος περίπου 300 έως 350 μηνυμάτων SMS, ενώ έχει ήδη αποστείλει το υλικό αυτό στο εξωτερικό, σε αναλυτές και διερευνητικούς δημοσιογράφους, με στόχο την εξακρίβωση της γνησιότητάς του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Κληρίδης φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που διέρρευσαν στοιχεία στον Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε στη δική του δημοσιογραφική έρευνα και διατύπωσε τους σχετικούς ισχυρισμούς.