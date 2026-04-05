Δεν έχουν ποιον να εμπιστευθούν για καταγγελίες Δρουσιώτη - Αποφάσεις για την κατεύθυνση των ερευνών

Στους ρυθμούς των καταγγελιών-ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη κινείται όλο το πολιτικό και νομικό σύστημα της κυπριακής κοινωνίας. Σχεδόν μια βδομάδα μετά από την ανάρτηση-δημοσίευση (σ.σ. αναρτήθηκε στην προσωπική ιστοσελίδα του δημοσιογράφου και στις προσωπικές του σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Δευτέρα αργά το απόγευμα) το αρχικό σοκ διαδέχθηκαν άλλες αντιδράσεις. Από τη συνολική εικόνα που δημιουργήθηκε όλες αυτές τις ημέρες, ανεξαρτήτως εάν και σε ποιον βαθμό είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη, αυτό που πρέπει να προβληματίσει ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη σε Αρχές και θεσμούς της Δημοκρατίας για διερεύνηση τόσο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται στα τάρταρα. Ουαί και αλίμονο, λοιπόν, εάν η απαξίωση είτε της Αστυνομίας είτε της Νομικής Υπηρεσίας είτε ακόμη και ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει το στοιχειώδες επίπεδο εμπιστοσύνης για να κάνουν την δουλειά τους. Πόσω μάλλον όταν αυτό το κλίμα καλλιεργείται από πρόσωπα και ανθρώπους που είναι μέρος της Δικαιοσύνης και κυρίως δικηγόροι. Αντικείμενο έντονων συζητήσεων αποτελεί το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διεξαγάγει μια αμερόληπτη και αξιόπιστη έρευνα η οποία αφορά ισχυριζόμενη εμπλοκή ακόμη και μελών της Δικαστικής Εξουσίας; Και, δυστυχώς καταλήγει- αυτό θα ήταν εφικτό μόνο με ανακριτές εκτός Κύπρου.

Πέρα από τις επώνυμες τοποθετήσεις του δικηγόρου της κοπέλας την οποία ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει ως «Σάντη», υπήρξαν και άλλες τοποθετήσεις από δικηγόρους ότι η διερεύνηση τόσο σοβαρών καταγγελιών δεν μπορεί να γίνει από τα συντεταγμένα όργανα του τόπου. Παρά το γεγονός ότι είναι πλήρως κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους ζητούν όπως η έρευνα για καταγγελίες που άπτονται κορυφαίων θεσμών της Δημοκρατίας γίνει από εξιδεικευμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η επιτροπή Greco, είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που να παραπέμπουν σε ζούγκλα. Ένα άλλο, εξίσου σοβαρό ζήτημα είναι η αμεσότητα στη διερεύνηση όλων των πτυχών, είτε αφορούν άμεσα είτε έμμεσα τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Χωρίς χρονοτριβή, να γίνει η απαιτούμενη έρευνα.

Η πορεία των ερευνών

Πάντως αυτό που λέγεται στο Αρχηγείο Αστυνομίας, παρά τις όποιες αναφορές και υπονοούμενα, είναι να αφεθεί απερίσπαστη η ανακριτική ομάδα που συστάθηκε με οδηγίες του αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη και να αναμένεται το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Αρμόδια αστυνομική πηγή, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξει ασφαλής κατεύθυνση για την πορεία των ερευνών. Δηλαδή, αρχικά να απαντηθεί το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί από την περασμένη Δευτέρα. Είναι αυθεντικά αυτά τα στοιχεία ή πρόκειται για φτιαχτά στοιχεία ενδεχομένως με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών; Κυρίως σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, το δικανικό εργαστήρι ηλεκτρονικών δεδομένων του Αρχηγείου Αστυνομίας διαθέτει τα μέσα και την τεχνογνωσία για να αποφανθεί πέραν πάσης αμφιβολίας για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Πρόκειται, σαφώς, για μια σημαντική παράμετρο στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Απ’ εκεί και πέρα, αναλόγως της πορείας των ερευνών αναμένεται να γίνουν και άλλες ενέργειες. Πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στις καταγγελίες Δρουσιώτη δήλωσαν δημόσια ότι δεν φέρουν ένσταση στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να διευκολύνουν το ανακριτικό έργο. Άρα, πρόκειται για μια ενέργεια που θα γίνει στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν άλλες πτυχές, παρεμφερείς, οι οποίες θα διερευνηθούν.

Πού είναι η «Σάντη»

Τις πρώτες ημέρες ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολούσε είναι κατά πόσο είναι υπαρκτό πρόσωπο η κοπέλα με το όνομα «Σάντη», η οποία εμφανίζεται ως το άτομο που έδωσε στον κ. Δρουσιώτη τα στοιχεία τα οποία επικαλείται. Την περασμένη Πέμπτη, επιβεβαιώθηκε ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, ότι το πραγματικό της όνομα είναι Κυριακή Κυριακού, ότι ο δικηγόρος της είναι ο Νίκος Κληρίδης και ότι ο πρώην δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου γνωρίζει μια Κυριακή, και λεπτομέρειες θα δώσει στην Αστυνομία. Ανεπίσημα κυκλοφόρησαν και άλλες πληροφορίες για τη «Σάντη», ωστόσο, μόνο η Αστυνομία θα τα χρησιμοποιήσει.

Τελικά πόσοι ήξεραν

Το πρωτοσέλιδο του «Π» της περασμένης Πέμπτης, ότι σημαντικό μέρος των καταγγελιών της ανάρτησης του Μακάριου Δρουσιώτη ήταν κοινό μυστικό σε δικαστικούς και νομικούς κύκλους, επιβεβαιώθηκε τις επόμενες ημέρες. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι, μέρος ή στο σύνολό τους τα στοιχεία των ισχυρισμών Δρουσιώτη, έφτασαν και σε άλλα πρόσωπα, είτε για να τα διερευνήσουν είτε για να προχωρήσουν σε καταγγελία. Τελικά τίποτα από τα δύο δεν έγινε μέχρι τη δημοσιοποίησή τους από τον Μακάριο Δρουσιώτη. Το ζήτημα είναι τα πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο είχαν γνώση, για οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης, να κληθούν από την Αστυνομία και να καταθέσουν.

Με στολή αστυνόμου Σαΐνη

Δεκάδες αστυνόμοι με στολή αστυνόμου Σαΐνη έκαναν την εμφάνισή τους, με αφορμή τους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσιώτη περί παραδικαστικού κυκλώματος, περί βιασμών και παιδεραστίας και περί διαφθοράς στα υψηλά δώματα της Δικαιοσύνης. Αρκετοί, λοιπόν, εμφανίστηκαν ως ειδικοί για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, σε βαθμό, μάλιστα, που έχουν και έτοιμο το πόρισμα της έρευνάς τους. Σαφώς και το ενδιαφέρον της κοινωνίας είναι κατανοητό για να ριχθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν συμβάλλουν προς την ορθή κατεύθυνση οι έρευνες και τα πορίσματα από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ως υπενθύμιση προς όλους, πίσω από κάθε υπόθεση βρίσκονται άνθρωποι με οικογένειες.

Μακρύς ο δρόμος

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της διερεύνησης των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη, ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί και άλλες φορές στην Αστυνομία για κατάθεση. Όπως προκύπτει κατά την κατάθεσή του την περασμένη Παρασκευή το πρωί, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, δεν παρέδωσε τα στοιχεία τα οποία επικαλείται στο δημοσίευμά του. Με τα μέλη της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να μεταβεί εκ νέου στην Αστυνομία. Παράλληλα με τις καταθέσεις του κ. Δρουσιώτη, στους ανακριτές έχει ήδη καταθέσει και αριθμός προσώπων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε χθες διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε στοιχεία στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκομιστεί κανένα τεκμηριωμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου και ότι το μοναδικό γραπτό που άφησε ήταν ανυπόγραφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

«Σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος ανέφερε ότι παρέδωσε στοιχεία στην ομάδα έρευνας της Αστυνομίας, διευκρινίζεται εκ νέου ότι με βάση επιβεβαίωση του αρχηγού Αστυνομίας μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο που να στηρίζει τους σοβαρούς ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από τον ίδιο στα ΜΚΔ. Χθες αποχωρώντας από το Αρχηγείο χωρίς να καταθέσει εγγράφως, άφησε ένα γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο, ανυπόγραφο, που δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Αστυνομία είναι η προσκόμιση εντός σαφών χρονικών ορίων όλων των στοιχείων και η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο. Η κοινωνία το δικαιούται και το απαιτεί».

Θα πάρουν όλα τα στοιχεία

Απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Μακάριος Δρουσιώτης ξεκαθαρίζει ότι θα τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί και δεν θα δώσει κανένα άλλοθι σε κανέναν. «Εργάζομαι νυχθημερόν για να παραδώσω όλα τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει και τονίζει: «Δεν είμαι ούτε κατηγορούμενος, ούτε καταγγέλλων. Η Αστυνομία εξετάζει αυτή την υπόθεση αυτεπάγγελτα. Θα βοηθήσω όσο περνά από το χέρι μου για τη διεξαγωγή της έρευνας». Κατηγορεί επίσης την Αστυνομία και τον υπουργό Δικαιοσύνης για «επικοινωνιακά παίγνια» και τονίζει πως «η συμπεριφορά της Αστυνομίας είναι άλλος ένας λόγος που ο Πρόεδρος πρέπει να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα ενεργούν με καλή πίστη».