Στο Αρχηγείο ο δικηγόρος της «Σάντη» για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη - Διήρκησε 6 ώρες η κατάθεσή του

Έξι ώρες διήρκησε περίπου η κατάθεση του δικηγόρου της «Σάντη», Νίκου Κληρίδη, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, σε σχέση με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κληρίδης προσκόμισε ενώπιον των ανακριτικών αρχών σειρά στοιχείων που, όπως υποστηρίζει, έχει στην κατοχή του, επιχειρώντας να τα καταθέσει στο σύνολό τους.

Όπως ο ίδιος φέρεται να ανέφερε, διαθέτει πρωτογενές υλικό, το οποίο περιλαμβάνει SMS, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια, που αφορούν τόσο τη λεγόμενη «Σάντη» και τη σχέση της με τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, όσο και ευρύτερα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση, στην οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, εμπλέκονται και πρώην πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, καθώς και αξιωματούχοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κληρίδης ισχυρίζεται πως είναι κάτοχος περίπου 300 έως 350 μηνυμάτων SMS, ενώ έχει ήδη αποστείλει το υλικό αυτό στο εξωτερικό, σε αναλυτές και διερευνητικούς δημοσιογράφους, με στόχο την εξακρίβωση της γνησιότητάς του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Κληρίδης φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που διέρρευσαν στοιχεία στον Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε στη δική του δημοσιογραφική έρευνα και διατύπωσε τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η πολύωρη διάρκεια της κατάθεσης αποδίδεται στην προσπάθεια του ιδίου να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα στοιχεία που κατέχει, στον απόηχο των εξελίξεων που σχετίζονται με τον Μακάριο Δρουσιώτη.