Γίνεται πράξη το αίτημα των Λευκωσιατών μετά από χρόνια: Νέα πνοή στο ιστορικό κέντρο - Αλλάζουν όψη η Λήδρας και η Ονασαγόρου

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη νέα εποχή των πεζοδρόμων Λήδρας και Ονασαγόρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την υπογραφή των συμβολαίων για τη Φάση Α του έργου ανάπλασης, που αφορά τις όψεις των κτιρίων.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο γραφείο του Δημάρχου Λευκωσίας, με τον Χαράλαμπο Προύντζο να εκπροσωπεί τον Δήμο και τον διευθυντή της εργοληπτικής εταιρείας Α.Μ. Ανδρονίκου Λτδ, Μιχάλη Ανδρονίκου, να υπογράφει εκ μέρους του αναδόχου.

Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναζωογόνησης περιοχών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής για την αναβάθμιση της εντός των τειχών πόλης.

Παρεμβάσεις σε 89 κτίρια

Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στη βελτίωση των εξωτερικών όψεων, με στόχο τόσο την αισθητική αναβάθμιση όσο και τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Συνολικά, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν 89 κτίρια, σε έκταση περίπου 20.000 τετραγωνικών μέτρων.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το έργο εκτείνεται σε μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων, ενώ το συνολικό εμβαδό των όψεων που θα αναβαθμιστούν φτάνει τα 29.500 τετραγωνικά μέτρα.

Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται στις 23 Απριλίου 2026, αμέσως μετά το Πάσχα, με εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες.

Έργο €3,4 εκατ. για το ιστορικό κέντρο

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα €3.442.179,53 πλέον ΦΠΑ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της παρέμβασης που επιχειρείται στο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής πολυμορφίας της περιοχής. Στους πεζόδρομους Λήδρας και Ονασαγόρου συνυπάρχουν παραδοσιακά, νεοκλασικά, μοντερνιστικά και σύγχρονα κτίρια, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο αστικό μωσαϊκό που επιχειρείται να αναδειχθεί.

Στόχος η επανεκκίνηση του κέντρου

Μέσα από την ανάπλαση, ο Δήμος Λευκωσίας επιδιώκει να ενισχύσει τον ιστορικό, εμπορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα δυναμική στην εντός των τειχών πόλη.

Το έργο θεωρείται κομβικό για την επανατοποθέτηση του κέντρου της Λευκωσίας ως σημείου αναφοράς για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ουσιαστική αναζωογόνηση του αστικού πυρήνα είναι πιο έντονη από ποτέ.