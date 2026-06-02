Νέο κρίσιμο τετ α τετ Στέφανου – Νικόλα για προεδρία της Βουλής: Το Πολιτικό Γραφείο δεν έκλεισε την πόρτα στο ΔΗΚΟ

Γρίφος παραμένει η στάση του ΑΚΕΛ στο θέμα της προεδρίας της Βουλής παρά τη σημερινή πολύωρη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο αποφάσισε να παραπέμψει το όλο ζήτημα στην Κεντρική Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Γραμματείας που καθορίστηκε για αύριο η ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθούν νέες επαφές μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ και του προέδρου του ΔΗΚΟ για το θέμα της προεδρίας της Βουλής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ αποφασίστηκε όπως ο κ. Στεφάνου επικοινωνήσει με τον Νικόλα Παπαδόπουλο για να βολιδοσκοπήσει κατά πόσον υπάρχει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Βουλής κάποιο άλλο πρόσωπο από πλευράς ΔΗΚΟ. Επίσης, ο κ. Στεφάνου θα θέσει στον Νικόλα Παπαδόπουλο και την εισήγηση για στήριξη πιθανού υποψηφίου του ΑΚΕΛ από το ΔΗΚΟ.

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η αυριανή πρωινή επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των δύο κομμάτων θεωρείται κρίσιμης σημασίας ως προς την τελική στάση του ΑΚΕΛ. Η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου δεν φαίνεται να τυγχάνει αποδοχής στις τάξεις του ΑΚΕΛ, ούτε και στον κόσμο της Αριστεράς ευρύτερα. Αυτό το δεδομένο αναγνώρισε και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατά την πρώτη επαφή με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ για το θέμα της προεδρίας της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το είχε επισημάνει και ο Στέφανος Στεφάνου.

Πάντως δεν αναμένεται ότι ο γ.γ. του ΑΚΕΛ θα θέσει κάποιο άλλο όνομα στο τραπέζι κατά τη σημερινή επαφή με τον Νικόλα Παπαδόπουλο διότι το κόμμα της Αριστεράς δεν θεωρεί ορθό να αναμιχθεί στα εσωτερικά του ΔΗΚΟ. Όμως υπάρχει ευρύτερα μια συζήτηση για το όνομα της αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, η οποία διαφώνησε δημόσια με την προοπτική συνεργασίας του κεντρώου κόμματος με τον ΔΗΣΥ.

Κεντρική Επιτροπή

Μέχρι το απόγευμα που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσει και το σκηνικό. Ποιες δηλαδή επιλογές θα έχουν ενώπιον τους τα 120 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Παρόλα αυτά, δεν θεωρείται σίγουρο ότι θα ληφθούν τελικές αποφάσεις αύριο. Αναμένεται ότι θα διεξαχθεί μια ελεύθερη συζήτηση επί των βασικών σεναρίων ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών και διαβουλεύσεων, αφού σήμερα το Πολιτικό Γραφείο δεν κατέληξε σε οποιαδήποτε εισήγηση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου είχαν λάβει από το πρωί την απόφαση για παραπομπή του θέματος στην Κεντρικής Επιτροπή. Αν και η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο στο ΑΚΕΛ, πιθανόν το θέμα να τεθεί εκ νέου στο Πολιτικό Γραφείο την Πέμπτη το πρωί για τελική απόφαση.

Οι δύο τάσεις

Από τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου διαφάνηκε ότι υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί για το θέμα. Υπήρξαν και φωνές υπέρ της στήριξης της υποψηφιότητας του ΔΗΚΟ με το επιχείρημα ότι θα δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ωστόσο, δεν διαφάνηκε να υπάρχει πλειοψηφική τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Τουναντίον, αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου αναγνώρισαν τον κίνδυνο της πρόκλησης εσωστρέφειας από τις επιλογές του κόμματος και τάχθηκαν υπέρ της ιδέας να διεκδικήσει το ΑΚΕΛ την προεδρία της Βουλής. Αναγνωρίστηκε επίσης η διάσταση απόψεων με το ΔΗΚΟ σε μια σειρά από εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα και το γεγονός ότι το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου βρίσκεται στη συγκυβέρνηση. Συνεπώς το Πολιτικό Γραφείο δεν έκλεισε την πόρτα στο ΔΗΚΟ αλλά ούτε αφαίρεσε από το τραπέζι μια πιθανή υποψηφιότητα του Στεφάνου Στεφάνου. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο στήριξης τυχόν υποψηφιότητας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

ΔΗΚΟ

Το ΔΗΚΟ δεν έλαβε οριστικές αποφάσεις δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου από το ΑΚΕΛ αλλά ούτε και την πιθανότητα στήριξης της Αννίτας Δημητρίου.

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του SIGMA, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η δική του υποψηφιότητα είναι ένα από τα σενάρια που έχει εξετάσει η Γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, προσθέτοντας πως το κόμμα έχει εξετάσει και άλλα σενάρια. Υπενθύμισε δε ότι το ΔΗΚΟ από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν λειτουργεί στη φιλοσοφία των αποκλεισμών, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν με όλα τα κόμματα για την επίτευξη συνεργασιών για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και την εκλογή προέδρου του νομοθετικού Σώματος. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα για να διαπιστωθούν οι τελικές τους θέσεις στο θέμα της προεδρία της Βουλής και στη συνέχεια το κόμμα θα λάβει τελικές αποφάσεις.

ΕΛΑΜ

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του ΕΛΑΜ, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ αποκάλυψε στο podcast «25 λεπτά» του ALPHA ότι θα είναι υποψήφιος του κόμματος για την προεδρία της Βουλής. Βέβαια, ο Χρίστος Χρίστου δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Alpha ενημέρωση» ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το ΕΛΑΜ. Όμως η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου δεν μπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο εάν δεν τύχει της στήριξης του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο θα καθίστατο ιδιαίτερα δύσκολη σε περίπτωση συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ.

Οι πιέσεις

Οι πολιτικοί ελιγμοί του Νικόλα Παπαδόπουλου και τα διάφορα ανοίγματα προς κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν σοβαρό προβληματισμό για το κατά πόσον τίθεται σε κίνδυνο η συνεργασία του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ στη Βουλή.

Σήμερα ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος δήλωσε στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ενώνουν το κόμμα της Δεξιάς με το ΔΗΚΟ. Πρόσθεσε δε ότι ο ΔΗΣΥ συνεργάστηκε με το ΔΗΚΟ και κατά τη δεκαετή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη αλλά και την τριετία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αναφέρθηκε στην φορολογική και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι όλα σχεδόν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης που πέρασαν από το νομοθετικό Σώμα ήταν με την στήριξη του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ.

Μάλιστα υπενθύμισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα στάλθηκε μήνυμα υπέρ της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, τονίζοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια το κόμμα είχε στρατηγικούς συμμάχους. «Πέρας της κοινωνίας», πρόσθεσε, «σε αυτή την προσπάθεια είχαμε συμμάχους το Δημοκρατικό Κόμμα και τη Δημοκρατική Παράταξη».