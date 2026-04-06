Δρουσιώτης: Η Αστυνομία διέρρευσε την πληροφορία ότι η «Σάντη» μίλησε - Ούτε η KBG δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σενάριο

Για «παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, τροφή στα διάφορα τρολ», κάνει λόγο ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης

«Πρώτα η Αστυνομία διάρρευσε την πληροφορία ότι η Σάντη μίλησε και είπε ότι είναι πλαστά. Τροφή για τίτλο», αναφέρει σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος σχολίασε τα σημερινά δημοσιεύματα που φέρουν την «Σάντη» να έχει προσέλθει στην Αστυνομία για κατάθεση, υποστηρίζοντας ενώπιον των ανακριτών ότι μηνύματα είναι ψεύτικα.

Σχετικά άρθρα:

Αφού ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστήριξε ότι η Αστυνομία διέρρευσε την πληροφορία και «μετά ένιψε και λίγο τα χέρια της». Παραθέτει δε απόσπασμα από το δημοσίευμα του philenews το οποίο αναφέρει πως η Αστυνομία βλέπει με σκεπτικισμό την πρώτη τοποθέτηση της «Σάντη», εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κράτησε αυτή τη στάση λόγω πίεσης και πανικού από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ακολούθως ο κ. Δρουσιώτης τονίζει ότι «ούτε η KBG δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σενάριο». Προσθέτει δε ότι είναι «παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, τροφή στα διάφορα τρολ».

«Δεν σώζεται με αυτά η παρτίδα», σημειώνει ο κ. Δρουσιώτης.

