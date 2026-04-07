Σήμερα η γραπτή δήλωση Δρουσιώτη στην Αστυνομία - Υποστηρίζει ότι θα καταθέσει τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων

Σήμερα στις 13:30 ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης αναμένεται να παραδώσει γραπτή δήλωση στην Αστυνομία, στην οποία καταγράφει, όπως αναφέρει, το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης που ο ίδιος έχει θέσει δημοσίως το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε μέσα από ανάρτηση του στην παλτφόρμα Χ, η δήλωση θα συνοδεύεται από τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων, τα οποία, κατά τον ίδιο, στηρίζουν τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντη» που έχει προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση, με τον ίδιο να προχωρεί στην κίνηση αυτή προκειμένου να καταγραφούν επισήμως τα στοιχεία ενώπιον των αρμόδιων αρχών.