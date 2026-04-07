Κώστας Λειβαδιώτης: Υπάρχει επάρκεια κρέατος, στα ίδια επίπεδα οι τιμές για το Πάσχα

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά βρίσκονται οι τιμές του κρέατος κατά την μεγάλη εβδομάδα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, ο οποίος ταυτόχρονα ανέφερε ότι υπάρχει επάρκεια κρέατος στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λειβαδιώτης είπε ότι ενώ φαινόταν ότι η τιμή θα οδηγείτο υψηλότερα λόγω του αφθώδους πυρετού και της θανάτωσης ζώων, αυτό σταμάτησε ως αποτέλεσμα της προόδου που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση της ασθένειας με αποτέλεσμα ο κάθε βοσκός να θέλει να πωλήσει τα ζώα του αυξάνοντας την προσφορά κρέατος.

«Παρά την θανάτωση ζώων που υπήρξε λόγω του αφθώδη πυρετού, εξακολουθεί να υπάρχει κρέας στην εγχώρια αγορά», σημείωσε.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη, είναι στην μεταφορά των ζώων για σφαγή καθώς απαγορεύεται, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, οι ζωέμποροι να μετακινούνται την ίδια μέρα από τη μια μάντρα στην άλλη για να παραλάβουν ζώα ή από τις επιτηρούμενες περιοχές στις μη επιτηρούμενες.

Εξήγησε ότι αυτό αναγκάζει τον ζωέμπορο να καθυστερεί αρκετές μέρες, ώστε να μαζέψει την ποσότητα κρέατος που χρειάζεται καθώς δεν υπάρχουν συσσωρευμένα αρνιά μόνο σε μια μάντρα.

Ο Πρόεδρος των Κρεοπωλών είπε ότι έχουν απομείνει μέχρι το Πάσχα τρεις ημέρες για να σφαχτούν ζώα και πρόσθεσε πως σφάζονται τις τελευταίες ημέρες γύρω στις 6.000 – 7.000 ζώα.

Πηγή: ΚΥΠΕ