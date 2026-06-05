Φειδίας: «Με το ΑΚΕΛ είχαμε τις πιο ουσιαστικές επαφές» - Πότε πάει μήνα του μέλιτος με τη Στυλιάνα

Καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής απέδωσε στην Άμεση Δημοκρατία ο πρόεδρος του κόμματος και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, εξηγώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ, το βράδυ της Πέμπτης τους λόγους που οδήγησαν το κόμμα του να στηρίξει την υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ.

Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών η Άμεση Δημοκρατία βρέθηκε σε θέση ρυθμιστή των εξελίξεων και επέλεξε να αξιοποιήσει τη δύναμή της για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων.

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Όπως εξήγησε, κατά τις επαφές που είχε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες. Την ενίσχυση των μέτρων για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσω οικονομικής στήριξης των οικογενειών, την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος με τη δημιουργία 10.000 κατοικιών και τη βελτίωση των χαμηλών συντάξεων ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα ζητήματα αυτά υπήρξε σύγκλιση με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ενώ οι δύο πλευρές κατέληξαν σε δημόσια δέσμευση συνεργασίας για την προώθησή τους. Τόνισε μάλιστα ότι χωρίς αυτή τη συμφωνία η Άμεση Δημοκρατία δεν θα στήριζε την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας επικαλέστηκε επίσης το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα και ότι σε αρκετά κοινοβουλευτικά συστήματα η Προεδρία της Βουλής αποδίδεται στην πολιτική δύναμη που εξασφαλίζει την πρωτιά στις εκλογές.

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι η απόφαση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος, ανέφερε ότι υπήρχαν τεχνικοί περιορισμοί και ότι μια τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο. Παράλληλα, υποστήριξε πως η πρόωρη δημοσιοποίηση της στάσης της Άμεσης Δημοκρατίας θα περιόριζε τη διαπραγματευτική της δυνατότητα στις συζητήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα.

Αναφερόμενος στις επαφές με το ΑΚΕΛ, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι ήταν οι πιο ουσιαστικές και σοβαρές συζητήσεις που είχε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι δεν υπήρχε αριθμητικά προοπτική εκλογής του υποψηφίου του κόμματος και γι’ αυτό η Άμεση Δημοκρατία επέλεξε να στηρίξει μια υποψηφιότητα με πραγματικές πιθανότητες επικράτησης, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να διεκδικήσει την προώθηση των θέσεών της.

Σε σχέση με τη μελλοντική παρουσία του κόμματος στη Βουλή, ξεκαθάρισε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν τοποθετεί τον εαυτό της ούτε στην πλευρά της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, θα αξιολογεί κάθε πρόταση ξεχωριστά, στηρίζοντας όσες θεωρεί ορθές και καταψηφίζοντας όσες διαφωνεί, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Ερωτηθείς για τις προεδρικές εκλογές του 2028, απέφυγε να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων σεναρίων, υπογραμμίζοντας ότι είναι πρόωρο να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και ότι η προσοχή του κόμματος είναι στραμμένη στη δουλειά που θα γίνει εντός της Βουλής.

Κλείνοντας, ο Φειδίας Παναγιώτου περιέγραψε τη διαδικασία των διαβουλεύσεων για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής ως ιδιαίτερα απαιτητική και αγχωτική, καθώς οι περισσότερες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο παρασκήνιο. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιόδου σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στην προσωπική του ζωή και να πραγματοποιήσει με τη σύζυγό του το ταξίδι του μέλιτος που δεν κατάφεραν να κάνουν αμέσως μετά τον γάμο τους.