Προτεραιότητα η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από παράνομες δραστηριότητες, λέει ο Σάββας Αγγελίδης

Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων αποτελεί προτεραιότητα για τις Αρχές της Κύπρου, υπογράμμισε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, χαιρετίζοντας, την Τρίτη, τριήμερο εκπαιδευτικό συμπόσιο που διοργανώνει η Νομική Υπηρεσία στη Λεμεσό στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν αφορά μόνο την τιμωρία των παρανόμων πράξεων, αλλά και την αφαίρεση των παράνομων κερδών, με στόχο την πρόληψη μελλοντικών εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων.

«Σε ένα εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες δυνατότητες για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες για τη μετακίνηση και απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται εταιρείες-βιτρίνες, χρησιμοποιούν σύνθετες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων, πολύπλοκες διασυνοριακές δομές ιδιοκτησίας, μετακινούν κεφάλαια και αξίες με πολύ υψηλή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως κρυπτονομίσματα, ψηφιακά νομίσματα και ηλεκτρονικό χρήμα, εντός της ΕΕ και τρίτων χωρών. Λόγω αυτού του ταχέως εξελισσόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, το 'να ακολουθούμε τα χρήματα' γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για τις εθνικές αρχές» είπε.

Επισήμανε παράλληλα τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή οικονομία, τα κρυπτονομίσματα και τις πολύπλοκες διασυνοριακές συναλλαγές, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας των αρχών και της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών.

«Το έργο μας δεν είναι εύκολο. Πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη δυνατοτήτων και εκπαίδευση, να ενισχύσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες αρχές, να εκσυγχρονίσουμε τη νομοθεσία, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, να συνεργαστούμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, σεβόμενοι, φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου» ανέφερε.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε στις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία στην Κύπρο μεταξύ της FIU (Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών), της Αστυνομίας και των εμπορικών τραπεζών, που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το σεμινάριο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρμόδιων αρχών στο νέο, πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στο συμπόσιο συμμετέχουν νομοθέτες, ρυθμιστικές αρχές, ερευνητές, εισαγγελικές αρχές, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ