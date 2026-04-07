Η Έλενα Τάνου στον «Π» για την πρωτοβουλία European Women Leading the Way

*Της Μαρίας Γεωργίου

Η επιλογή της Έλενας Τάνου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Women Leading the Way του Robert Schuman Foundation δεν αποτελεί μόνο προσωπική διάκριση. Είναι η αναγνώριση μιας διαδρομής που συνδέει την επιχειρηματικότητα, τη διεθνή εμπειρία και την ευρωπαϊκή σκέψη και ανοίγει τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός Research and Studies Centre on Europe το οποίο θα μπορούσε να μετατρέψει την Κύπρο σε σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη.

Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες δεν γεννιούνται σε αίθουσες συνεδρίων ούτε σε επίσημα φόρουμ. Γεννιούνται σε απλές στιγμές, σε μια χαλαρή κουβέντα γύρω από έναν καφέ. Ένα τέτοιο πρωινό Σαββάτου, η συζήτηση με την Έλενα Τάνου ξεκίνησε χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα. Πολύ γρήγορα όμως μετατράπηκε σε μια συναρπαστική κατάθεση εμπειριών, ιδεών και σκέψεων για την Ευρώπη, την Κύπρο και τον ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι ιδέες έχουν δύναμη.

Αφορμή για τη συζήτηση ήταν η πρόσφατη επιλογή της να συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία European Women Leading the Way του Robert Schuman Foundation, μια ευρωπαϊκή έκδοση που παρουσιάζει γυναίκες από όλη την ήπειρο οι οποίες, μέσα από τη δράση και την επιρροή τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική αναφορά. Είναι η αναγνώριση μιας διαδρομής που συνδυάζει επιχειρηματικότητα, διεθνή εμπειρία, θεσμική συμμετοχή και μια βαθιά πίστη ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Μια ευρωπαϊκή αναγνώριση

Το Robert Schuman Foundation αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πολιτικής σκέψης που προωθούν τον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε προς τιμήν του Robert Schuman, ενός από τους αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στην προώθηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, της πολιτικής ανάλυσης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκδοση European Women Leading the Way φιλοδοξεί να αναδείξει γυναίκες που αποτελούν παραδείγματα σύγχρονης ευρωπαϊκής ηγεσίας. Μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές καταγράφεται μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη, όπου η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημοκρατική εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στις σελίδες της έκδοσης παρουσιάζονται προσωπικότητες από διαφορετικές χώρες και επαγγελματικούς χώρους - από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την επιστήμη και την κοινωνία των πολιτών. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η ηγετική τους παρουσία και η συμβολή τους στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο.

Σε αυτό το ευρωπαϊκό μωσαϊκό η παρουσία της Έλενας Τάνου εκπροσωπεί την Κύπρο με έναν τρόπο που αντανακλά την εξωστρέφεια και τη δυναμική της χώρας.

Με σπουδές στον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη και επαγγελματική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέστρεψε στην Κύπρο όπου ανέπτυξε σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού. Με τα χρόνια, η επιχειρηματική αυτή πορεία εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη δράση η οποία εκτείνεται πέρα από τα όρια του επιχειρηματικού κόσμου.

Μια ηγετική παρουσία

Στην Κύπρο, το όνομα της Έλενας Τάνου συνδέεται με την ενεργή συμμετοχή της σε σημαντικούς θεσμούς και οργανισμούς που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνή συνεργασία. Η δράση της επεκτείνεται από τον τομέα του τουρισμού μέχρι τη συμμετοχή σε οργανισμούς και ευρωπαϊκά δίκτυα που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία.

Αυτό που ξεχωρίζει στη διαδρομή της είναι η ικανότητά της να δημιουργεί συνεργασίες και να φέρνει κοντά ανθρώπους και ιδέες. Σε έναν κόσμο που τα δίκτυα συνεργασίας καθορίζουν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη των οικονομιών και των κοινωνιών, η ικανότητα αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ηγετικής της παρουσίας.

«Η Ευρώπη χρειάζεται νέους χώρους σκέψης και συνεργασίας - και η Κύπρος μπορεί να γίνει ένας από αυτούς», τονίζει.

Πέρα από την επαγγελματική της πορεία, η προσωπικότητα της Έλενας Τάνου χαρακτηρίζεται από μια έντονη διάθεση προσφοράς. Είναι μητέρα, αλλά και μια γυναίκα που πιστεύει βαθιά στη σημασία της καθοδήγησης της νέας γενιάς. Σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις της έχει τονίσει ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες αλλά και με την ικανότητα να δημιουργείς ευκαιρίες για τους άλλους.

Η ίδια αντιμετωπίζει την ηγεσία ως μια διαδικασία συνεργασίας και έμπνευσης. Για πολλούς ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί της λειτουργεί ως μέντορας, ως άνθρωπος που ενθαρρύνει τις νέες ιδέες και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που μπορούν να δημιουργήσουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Πολίτης του κόσμου

Η διεθνής της εμπειρία έχει διαμορφώσει έναν τρόπο σκέψης που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια. Τα ταξίδια, οι συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά δίκτυα έχουν καλλιεργήσει μια βαθιά κατανόηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πραγματικότητας.

Για την ίδια, η Κύπρος δεν είναι μια μικρή χώρα στην άκρη της Ευρώπης αλλά ένας τόπος που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, αγορών και ιδεών. Αυτή η κοσμοπολίτικη αντίληψη είναι που την οδηγεί να βλέπει πάντα την επόμενη μεγάλη πρωτοβουλία.

Η Κύπρος ως ευρωπαϊκό case study

Καθώς η συζήτηση εκείνο το πρωινό του Σαββάτου προχωρούσε, έγινε σαφές ότι η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση αποτελεί για την ίδια αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο.

Η Έλενα Τάνου θα βοηθήσει μέσα από την εμπειρία της το Research and Studies Centre on Europe να συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα έρευνας, διαλόγου και ανάπτυξης ιδεών για ευρωπαϊκά ζητήματα.

Στο επίκεντρο αυτής της εκπροσώπησης είναι και να λειτουργήσει η Κύπρος ως ένα ζωντανό case study για την Ευρώπη.

Η γεωγραφική της θέση, η ιστορία της και η εμπειρία της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν ένα μοναδικό πεδίο μελέτης για ζητήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης, επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτιστικής συνεργασίας.

Μέσα από τη δράση της στο Research and Studies Centre on Europe μπορεί να μετατρέψει αυτήν την εμπειρία σε γνώση, προτάσεις πολιτικής και ένα μοντέλο που θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και για άλλες χώρες.

«Οι ιδέες που γεννιούνται σε μικρές χώρες μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την Ευρώπη», λέει.

Σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις, από την οικονομική ανταγωνιστικότητα μέχρι τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο, την έρευνα και τη συνεργασία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας της Έλενας Τάνου. Ότι βλέπει την Κύπρο όχι ως μια μικρή χώρα στην άκρη της Ευρώπης, αλλά ως έναν τόπο που μπορεί να παράγει ιδέες, να δημιουργεί συνεργασίες και να συμβάλλει στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Γιατί τελικά η Ευρώπη δεν χτίζεται μόνο μέσα από θεσμούς και πολιτικές. Χτίζεται και μέσα από ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα κι αν αυτές γεννηθούν απλά, ανεπιτήδευτα, ένα πρωινό Σαββάτου γύρω από έναν καφέ.

Ποια είναι η Έλενα Τάνου

Στη διάρκεια της πορείας της συμμετείχε ενεργά σε σημαντικούς οργανισμούς και θεσμούς της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και της διεθνούς εξωστρέφειας της Κύπρου. Παράλληλα, έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και πρωτοβουλίες που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία.

Η δράση της συνδυάζει επιχειρηματική εμπειρία, διεθνή προοπτική και κοινωνική προσφορά, ενώ η πρόσφατη επιλογή της να συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία European Women Leading the Way του Robert Schuman Foundation αναγνωρίζει τη συμβολή της στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο.

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία του Robert Schuman Foundation παρουσιάζει γυναίκες από όλη την Ευρώπη που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας μέσα από την πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την επιστήμη και την κοινωνική δράση.

Πληροφορίες για το Robert Schuman Foundation: https://www.robert-schuman.eu/en.

*Συμβούλου Επικοινωνίας, εξωτερικής συνεργάτιδας του «Πολίτη»