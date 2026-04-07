Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων σε 31χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 31χρονος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του επειδή αυτός του έκανε παρατήρηση για εργασιακά θέματα.

Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, σε 31χρονο με κυπριακή υπηκοότητα από το Ιράκ, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο μαχαίρωσε συνάδελφό του, ο οποίος είναι φρουρός ασφαλείας στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου. Ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απειλής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 31χρονος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του επειδή αυτός του έκανε παρατήρηση για εργασιακά θέματα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις στις 14 Αυγούστου 2025. Ο δράστης είχε μαχαιρώσει το θύμα, που κατάγεται από τη Βουλγαρία, με σουγιά προκαλώντας του τραύμα στην αριστερή μεριά της κοιλιάς του και εκδορές στο χέρι και τα κάτω άκρα. 

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου του έγινε συρραφή του τραύματός του και κρατήθηκε για νοσηλεία για 24 ώρες.

Ο 31χρονος μετέβη στη συνέχεια στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, είπε πως αυτός μαχαίρωσε τον φρουρό του Κέντρου Φιλοξενίας και συνελήφθη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα