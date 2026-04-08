Χοντραίνει το παιχνίδι με τις έρευνες για τις καταγγελίες Δρουσιώτη - Στην αντεπίθεση ο Νίκος Κληρίδης για την κατάθεση της "Σάντη"

Α γρίεψε για τα καλά το σκηνικό σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις και τις παρενέργειες από τις καταγγελίες – ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη και τα όσα ανέφερε στην Αστυνομία το πρόσωπο κλειδί, η αποκαλούμενη «Σάντη». Πλέον η Αστυνομία έχει στα χέρια της μεγάλο μέρος των στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να μεταβαίνει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Ο Νίκος Κληρίδης παρέδωσε usb με όλα τα στοιχεία τα οποία όπως υποστηρίζει, του παρέδωσε η «Σάντη», ενω χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέδωσε σε φάκελο στην ανακριτική ομάδα που συστάθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, το γραπτό κείμενο και τα «τεκμήρια» που ισχυρίζεται ότι κατέχει. Όλα αυτά μπήκαν στην εξίσωση, σε συνάρτηση με τα όσα ανέφερε στους ανακριτές η «Σάντη». Όλα τα μηνύματα και άλλα αρχεία δόθηκαν στο δικανικό εργαστήρι της Αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθούν και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την αυθεντικότητά τους. Εάν πρόκειται για αυθεντικά ή κατασκευασμένα στοιχεία πρέπει να διασαφηνιστεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρχει μια πιο σαφής κατεύθυνση για την πορεία των ερευνών.

Την ίδια στιγμή, σοβαρές καταγγελίες διατύπωσε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης σχετικά τις ενέργειες διερεύνησης της υπόθεσης. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, το πρόσωπο που εμφανίστηκε αρχικά ως δικηγόρος της «Σάντη» έκανε λόγο για πιέσεις, διαπλοκή σε ανώτατο επίπεδο και θεσμικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνουν την πορεία των ερευνών.

Στις ίδιες τοποθετήσεις του ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι είναι καταλυτική για την εξέλιξη της υπόθεσης η στάση της ίδιας της «Σάντη», η οποία φέρεται να έχει ανακαλέσει πλήρως τις αρχικές της καταγγελίες. «Έχει πάει και κατέθεσε ότι όλα είναι ψεύτικα και κατασκευάσματα δικά της», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή στάσης δεν είναι αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα πίεσης. Ο κ. Κληρίδης υποστηρίζει ότι «τα αναιρεί, γιατί είναι υπό το κράτος του φόβου και γιατί έτσι οδηγίες πήρε από αλλού. Και ο νοών νοείτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν την εκπροσωπώ»

Ο Νίκος Κληρίδης στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι πλέον δεν εκπροσωπεί τη «Σάντη». «Δεν μιλώ εκ μέρους της. Μιλώ ως μάρτυρας, που έχω καταθέσει και έχω θέσει ενώπιον των αρμόδιων αρχών όσα γνωρίζω. Αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει από την Αστυνομία, ότι έδωσε κατάθεση και ότι αναίρεσε τα πάντα και είπε ότι η ίδια έχει χαλκεύσει τα μηνύματα, σίγουρα, δεν την εκπροσωπώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε, επίσης, λόγο για προσπάθεια να μετατοπιστεί η στόχευση, εκφράζοντας την άποψη ότι προσπαθούν να καταδικαστεί ο Μακάριος Δρουσιώτης ή ο ίδιος. Διερωτήθηκε παράλληλα, εφόσον η «Σάντη» δηλώνει ότι όλα ήταν κατασκευασμένα, «γιατί δεν συνελήφθη για να ανακριθεί σωστά;».

Αποφασίζουν για ποινικούς ανακριτές

Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνέρχεται στις 11:30. Για την πορεία της αυτεπάγγελτης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενημερώθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης από τον Αρχηγό Αστυνομίας και στη βάση αυτής της πληροφόρησης ετοιμάστηκε η εισήγηση που θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα αποφασιστεί ο διορισμός ξένων ή Κύπριων ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και κατά πόσο θα αποφασιστεί όπως συμμετέχει και η υφιστάμενη ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Π» ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που θα κάνει στο Σώμα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο φάκελος Δρουσιώτη

Το γραπτό κείμενο που συμφωνήθηκε με την ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, παρέδωσε χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης. Προσερχόμενος στο Αρχηγείο, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι, «έχω έναν κόκκινο φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία». Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες για περιεχόμενο της κατάθεσης της «Σάντη», ο κ. Δρουσιώτης απάντησε «θα τα πούμε», επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά επαφή μαζί της.

Σε ανάρτηση του αργότερα το απόγευμα ανέφερε ότι παρέδωσε στην αστυνομία δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή και ότι από τα μηνύματα που είχε στο αρχείο της η Σάντη προκύπτουν πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, καθώς και υπόνοιες για άλλα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βιασμών και παιδεραστίας, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές για σχέσεις ατόμων σε θέσεις εξουσίας με τον υπόκοσμο. Οι αναφορές αυτές, προσθέτει, παραπέμπουν σε διάφορες υποθέσεις, από την εποχή της φούσκας του χρηματιστηρίου μέχρι τις συμφωνίες αγοράς δανείων και τις εκποιήσεις ακινήτων και σε αυτό το πλέγμα φέρονται αναμειγμένοι πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, δικηγόροι και άλλοι παράγοντες. Ο Μακάριος Δρουσιώτης σημειώνει επίσης ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη το Υπουργικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπεράνω υποψίας.

«Βρίσκομαι σε κίνδυνο»

Από τις τοποθετήσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, προκάλεσαν θόρυβο οι αναφορές ότι αισθάνεται κίνδυνο. «Εξέφρασε έντονη ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε κίνδυνο. «Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Είμαι υγιέστατος άνθρωπος και ελπίζω να μην ακουστεί ότι αυτοκτόνησα ή κάτι παρόμοιο», τόνισε. Αναφορικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ο κ. Κληρίδης επέμεινε ότι είναι αυθεντικά. Ανέφερε ότι «είναι τόσα πολλά και ο τρόπος που είναι γραμμένα, που ούτε ο καλύτερος σεναριογράφος που πήρε δέκα Όσκαρ δεν θα μπορούσε να τα κατασκευάσει». Ο Νίκος Κληρίδης, αναγνωρίζει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν, καθώς όπως είπε πρόκειται για υλικό που αποκτήθηκε παράνομα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στο δικαστήριο, αν και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες. Εξήγησε ότι «είναι προϊόν υποκλοπής, άρα παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία. «Η ίδια, αν δώσει μαρτυρία και υποδείξει κάποια πράγματα, τότε πιθανόν να υπάρχει η δυνατότητα. Μπορούμε να το παραλληλίσουμε με τη υπόθεση Al Jazeera, που ήταν μια μαρτυρία η οποία ήταν παρανόμως ληφθείσα και όμως οι πληροφορίες από το βίντεο, οδήγησαν σε έρευνες και οδήγησαν σε ποινικές διώξεις. Μια μαρτυρία, που έχει ληφθεί παρανόμως, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Ωστόσο, πληροφορίες που προκύπτουν από τέτοιο υλικό μπορούν να οδηγήσουν σε έρευνες και ενδεχομένως σε διώξεις, εφόσον επιβεβαιωθούν με νόμιμο τρόπο», υποστήριξε.