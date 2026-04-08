Φόβος και αγανάκτηση στα Λουτρά Αφροδίτης - Υποψίες για οργανωμένα κυκλώματα κλοπών

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής Λουτρών της Αφροδίτης, καθώς τα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση το τελευταίο διάστημα.

Οι επηρεαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι, ακόμη και σε κατοικίες που φιλοξενούν τουρίστες. Ιδιοκτήτες κατοικιών, αρκετοί εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, αναφέρουν στον « Π» ότι έχουν σημειωθεί διαρρήξεις ακόμη και όταν τα ακίνητά τους ήταν ήδη ενοικιασμένα, με τους επισκέπτες να βρίσκονται εντός των κατοικιών. Το γεγονός αυτό όχι μόνο προκαλεί φόβο και ανασφάλεια, αλλά πλήττει σοβαρά και την αξιοπιστία τους ως οικοδεσπότες.

Όπως επισημαίνουν, η προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα καταρρέει, καθώς οι επισκέπτες, μετά από τέτοια περιστατικά, προχωρούν σε αρνητικές αξιολογήσεις και απαιτούν επιστροφές χρημάτων.

Το πλήγμα για τους ιδιοκτήτες είναι διπλό, τόσο οικονομικό αλλά και επαγγελματικό, αφού επηρεάζεται η φήμη τους στον τουριστικό τομέα. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία ουσιαστικών ενεργειών από πλευράς των αρμόδιων αρχών. Όπως υποστηρίζουν, παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία γνωρίζει για τη δράση οργανωμένης σπείρας που κινείται στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα από τον Πωμό μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης, δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συλλήψεις. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για συστηματική δράση διαρρηκτών που «χτυπούν» σπίτια το ένα μετά το άλλο, δημιουργώντας την αίσθηση πλήρους ατιμωρησίας.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι περιστατικό κατά το οποίο κατοικία διαρρήχθηκε έξι φορές, ενώ μέσα βρίσκονταν έξι ένοικοι, γεγονός που εντείνει τον φόβο για την ασφάλεια των πολιτών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν λείπουν και οι υποψίες ότι ενδέχεται να υπάρχουν οργανωμένα κυκλώματα με ευρύτερες διασυνδέσεις, κάτι που, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό και την εξάρθρωσή τους. Οι κάτοικοι καλούν τις αρχές να εντείνουν άμεσα τις προσπάθειες για πάταξη της εγκληματικότητας στην περιοχή, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και να προστατευτεί τόσο η τοπική κοινωνία όσο και η εικόνα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.

Εντατικοποίηση μέτρων από Αστυνομία

Η Αστυνομία Πάφου μετά τις καταγγελίες για αυξημένη δραστηριότητα διαρρήξεων και κλοπών στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης - Πόλη Χρυσοχούς, εντείνει τις προσπάθειές της για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε στον «Π»ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έξαρση περιστατικών που αφορούν κατοικίες. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ληφθεί έκτακτα μέτρα, όπως νυχτερινές παρακολουθήσεις, έλεγχοι και έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα θα εντατικοποιηθούν με στόχο τόσο την εξιχνίαση των υποθέσεων όσο και την αποτροπή νέων ενεργειών από τους δράστες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαρρήκτες κατάφεραν να εισέλθουν σε κατοικίες χωρίς ίχνη παραβίασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι παράθυρα ή άλλα ανοίγματα είχαν παραμείνει αφύλακτα. Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με καταγγελίες, οι κλοπές αφορούσαν μικρά χρηματικά ποσά, όπως 100 έως 150 ευρώ.

Σχέδια για τοποθέτηση καμερών από τον Δ. Π. Χρυσοχούς

Από την πλευρά της Τοπικής Αρχής, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του προβλήματος, σημειώνοντας ότι η περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης παρουσίαζε ανέκαθεν παρόμοια περιστατικά.

Όπως δήλωσε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για την τοποθέτηση καμερών σε διάφορα σημεία της περιοχής. Ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε στον «Π» ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα δοθεί έγκριση ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει το μέτρο, ανεξαρτήτως κόστους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία των πολιτών.