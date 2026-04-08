Νίκος Κληρίδης: Η πρώτη του επαφή με τη «Σάντη» και το φλερτ μέσω Facebook – Έδωσε κατάθεση αλλά «δεν κρατήθηκε αρχείο»

Με συγκεχυμένα, ανώνυμα μηνύματα λέει ότι τον προσέγγισε η επονομαζόμενη ως «Σάντη» ο Νίκος Κληρίδης, οποίος παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκε με τη γυναίκα που πρωταγωνιστεί στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Ο δικηγόρος αναφέρει μάλιστα πως εκείνη τον φλέρταρε μέσω ψεύτικου λογαριασμού Facebook πριν εκείνος την μπλοκάρει.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα», ο Νίκος Κληρίδης εξέφρασε την ανησυχία του για την υπόθεση που καταγγέλλει ο Μακάριος Δρουσιώτης, λέγοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτήν και τους χαρακτήρισε «αδίκστακτους». Παράλληλα, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να κατονομάσει κανέναν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το «βαθύ κράτος» που, όπως είπε, «είναι πανίσχυρο και ελέγχει τα πάντα».

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι δεν είναι άνθρωπος που πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, ωστόσο, όπως εξήγησε, ήταν προσεκτικός και μετρούσε όλα τα στοιχεία.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι διαφωνεί με τη σποραδική δημοσιοποίηση των καταγγελιών από τον κ. Δρουσιώτη και τόνισε πως είχε συμφωνήσει ότι η δημοσιοποίηση έπρεπε να γίνει «συντονισμένα και προσεκτικά μέσω καταγγελίας» και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την πρόωρη κοινοποίηση στοιχείων και προσώπων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η αυθεντικότητα των SMS.

Ο κ. Κληρίδης σημείωσε ότι η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι θα χρειαστεί ετοιμότητα για πιθανές καταγγελίες, ενώ παράλληλα εξέφρασε έλλειψη εμπιστοσύνης στις αστυνομικές αρχές και στους υπεύθυνους ποινικών διώξεων στην Κύπρο, ζητώντας μάλιστα τα μηνύματα να σταλούν σε εμπηρογνώμονες στο εξωτερικό και όχι να έρθουν αυτοί στην Κύπρο.

Η γνωριμία με τη «Σάντη», το φλερτ και τα SMS

Ο Νίκος Κληρίδης περιέγραψε τη γνωριμία του με τη λεγόμενη «Σάντη» στις αρχές του 2020 λέγοντας ότι ήταν «πάρα πολύ επιφυλακτικός». Όπως εξήγησε, η γυναίκα τον προσέγγισε αρχικά με ψευδόνυμα και ανωνυμία μέσω SMS, στέλνοντάς του συγκεχυμένα μηνύματα που αφορούσαν υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης από δικαστή του Ανωτάτου, χωρίς να αναφέρει όνομα, αλλά και διάφορα άλλα, άσχετα θέματα, τα οποία, όπως είπε, «δεν τα έλαβα καθόλου σοβαρά υπόψη αρχικά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η ίδια συνέχιζε να τον βομβαρδίζει με εντελώς άσχετα μηνύματα για διάφορα θέματα, μερικά εκ των οποίων αναφερόντουσαν σε όσα συζητούνται τώρα, αλλά αυτή η κατάσταση διήρκησε μόνο μερικούς μήνες. Αργότερα, όπως ανέφερε ο κ. Κληρίδης, η γυναίκα προσπάθησε ξανά να επικοινωνήσει μαζί του μέσω ψεύτικου προφίλ στο Facebook, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως «μια ωραία κοπέλα με ωραία φωτογραφία». Μάλιστα σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάσου Χριστοδούλου αν εκείνη τον φλέρτρε μέσω των μηνυμάτων στο Facebook, ο δικηγόρος απάντησε καταφατικά. Ο κ. Κληρίδης είπε ότι μπλόκαρε αυτόν τον λογαριασμό και αργότερα η γυναίκα τού αποκάλυψε την ταυτότητά της και ζήτησε συγγνώμη.

Ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, η γυναίκα του παρέδωσε κάποια από τα SMS, τα οποία, όπως είπε, είχαν στοιχεία που καθιστούσαν την αυθεντικότητά τους δύσκολο να αμφισβητηθεί. Τα μηνύματα αυτά τα εμπιστεύθηκε σε ειδικό στο εξωτερικό για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους και να προστατευθεί η γυναίκα, καθώς, όπως τόνισε, «ήταν πεπεισμένος ότι κινδύνευε η ζωή της».

Έδωσε κατάθεση αλλά «δεν κρατήθηκε αρχείο»

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι το 2021, με τη βοήθεια του εμπειρογνώμονα που έλαβε τα sms και της αμερικανικής πρεσβείας, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει στη Γερμανία, όπου παρέμεινε για μερικά χρόνια, πριν επιστρέψει στην Κύπρο το 2023. Τότε, ο κ. Κληρίδης αποφάσισε ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ανέφερε ότι είχε καταθέσει και στην κυπριακή Αστυνομία αλλά «τίποτα δεν λήφθηκε υπόψη ούτε κρατήθηκε αρχείο» προσθέτοντας ότι αργότερα συνεργάστηκε με τον κ. Δρουσιώτη για να εξετάσει τα SMS.

Σχολιάζοντας τον όγκο των μηνυμάτων, ο Κληρίδης είπε ακόμα ότι είναι «πολύ δύσκολο να ελεγχθούν τόσα πολλά μηνύματα με περιεχόμενο συζητήσεων μεταξύ ατόμων γνωστών», τονίζοντας επίσης ότι είναι δύσκολο να έχουν σκηνοθετηθεί ή κατασκευαστεί τα γεγονότα.