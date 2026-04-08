Ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4 που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας άφησε τη Μ.Τετάρτη, υπό όρους, ελεύθερους τους τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στηριζόμενο στην αφαίρεση αδικημάτων από το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και δύο 29χρονους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των οποίων είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους.

Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαχθεί 32χρονος, λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο έκρινε πως λόγω της ουσιαστικής μεταβολής του κατηγορητηρίου δικαιολογείται η εκ νέου εξέταση του αιτήματος της κράτησής των τριών κατηγορουμένων. Έλαβε ακόμη υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις τους, καθώς και τους δεσμούς τους με την Κυπριακή Δημοκρατία που μειώνει τον κίνδυνο φυγοδικίας τους σε άλλες χώρες.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε όπως έκαστος υπογράψει εγγύηση €30.000 με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να παρουσιάζονται 3 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Επιπρόσθετα τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν στο στοπ λιστ.

Από το κατηγορητήριο της υπόθεσης, έχουν αφαιρεθεί αρκετές κατηγορίες. Ο 42χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι δύο 29χρονοι μία επιπρόσθετη για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων.

Όλοι απάντησαν πως δεν παραδέχονται ενοχή και η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 5 Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερεις συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

