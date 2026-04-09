Κατεχόμενα: Προσωρινή αναστολή της παναπεργίας μετά από ολονύκτιο θρίλερ στη «βουλή»

Ανεστάλη η απεργία στο «δημόσιο» από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε θα συνεδριάσει ξανά η «βουλή» για το θέμα της ΑΤΑ. Ετσι σήμερα είναι ανοικτά και λειτουργούν κανονικά τα σχολεία και το «δημόσιο».

Η ολομέλεια διακόπηκε στις 4 τα ξημερώματα χωρίς να ολοκληρωθεί η συζήτηση της νέας πρότασής που κατέθεσε η «κυβέρνηση» για την καταβολή της ΑΤΑ σε δύο δόσεις, 50% τον Ιούλιο και 50% τον Ιανουάριο του 2027. Οι συντεχνίες αρχικά χθες βράδυ είχαν πει ότι θα συνέχιζαν και σήμερα τα μέτρα και τη διαμαρτυρία στη «βουλή» θεωρώντας ότι θα συνεχιζόταν η συνεδρία της ολομέλειας.

Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις και πολύωρη συζήτηση τελικά ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Όζτορκλερ διέκοψε την συνεδρία στις 4 τα ξημερώματα.

Οι συντεχνίες είχαν ανακοινώσει χθες ότι έχουν τρεις όρους για αναστολή των μέτρων και κινητοποιήσεων: την απόσυρση το «διατάγματος» που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα η «κυβέρνηση» - πράγμα που έγινε χθες – την συζήτηση του «νομοσχεδίου» για την ΑΤΑ πίσω στην αρμόδια «επιτροπή της βουλής» και τον καθορισμό από την «κυβέρνηση» πρόωρων «βουλευτικών εκλογών».

Στο μεταξύ, εκτός από το απαγορευτικό «διάταγμα» για την απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια, χθες έγινε γνωστό ότι αντίστοιχο «διάταγμα» βγήκε και για τα λιμάνια Αμμοχώστου και Κερύνειας και το «τμήμα τελωνείων».

Την απεργία πάντως ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν η συντεχνία των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» EL SEN, οι εργαζόμενοι στην «τοπική αυτοδιοίκηση» BES και η συντεχνία Dev İş.

Πηγή: ΚΥΠΕ