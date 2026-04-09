Τέσσερα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες αιγοπροβάτων σε Δρομολαξιά και Γέρι - Συνεχίζονται θανατώσεις και εμβολιασμοί

Σε τέσσερις νέες θετικές μονάδες αιγοπροβάτων εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών αναφέρεται το Υπουργείο Γεωργίας, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει επιβεβαιώσει δύο νέες θετικές μονάδες στη Δρομολαξιά-Μενεού και δύο στο Γέρι.

Μετά και τα νέα περιστατικά, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων αιγοπροβάτων ανέρχεται πλέον στις 70, εκ των οποίων 59 βρίσκονται στη Λάρνακα και 11 στη Λευκωσία, εντός των μολυσμένων περιοχών. Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι οι θανατώσεις των ζώων συνεχίζονται στο παρόν στάδιο τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λάρνακα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, η οποία έχει καλύψει μέχρι στιγμής το 67% του ζωικού πληθυσμού στα βοοειδή και το 44% στα αιγοπρόβατα. Όσον αφορά τους χοίρους, σύμφωνα με το Υπουργείο, έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών.