Μεγάλη η ζήτηση για ντόπιο κρέας παρά τον αφθώδη, λέει η Παναγιώτου - Αυξημένες οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά

Επάρκεια προϊόντων και αυξημένη ζήτηση για τα κυπριακά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το ντόπιο αρνί, καταγράφονται στην αγορά ενόψει των εορτών του Πάσχα, ενώ θετικά αποτιμάται η στήριξη της Κυβέρνησης προς τους καταναλωτές, μέσα από το πακέτο ύψους €200 και πλέον εκατομμυρίων, δήλωσε, την Πέμπτη, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται ενόψει των εορτών του Πάσχα από τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου, η Υπουργός επισκέφθηκε υπεραγορές και φρουταρίες της επαρχίας Λευκωσίας, συνοδευόμενη από λειτουργούς αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, διαμηνύοντας ότι στόχος είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων σε μια περίοδο κατά την οποία ο τομέας δοκιμάζεται.

Συγκεκριμένα, η Υπουργός επισκέφτηκε την υπεραγορά Μετρό στο Πλατύ Αγλαντζιάς , το Μικρόπολις στην περιοχή Αθαλάσσα στον Στρόβολο και τη φρουταρία Δημητράκος στον Στρόβολο.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της επίσκεψης της στην υπεραγορά Μικρόπολις και ερωτηθείσα, η κ. Παναγιώτου είπε πως με βάση την ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι αριθμοί όσον αφορά τα σφάγια κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το ενδεχόμενο μικρών διαφοροποιήσεων και αυξήσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς οι σφαγές συνεχίζονται.

Σημείωσε ότι και οι τιμές κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά.

Παράλληλα, είπε ότι οι έλεγχοιείναι εντατικοί, τόσο από το Τμήμα Γεωργίας για την ποιότητα των φθαρτών όσο και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα ζωικά προϊόντα, ενώ οι κατασχέσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με τα περσινά.

Η κ. Παναγιώτου είπε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για στήριξη των καταναλωτών με το πακέτο ύψους €200 και πλέον εκατομμυρίων, περιλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε κρέατα, πουλερικά και ψαρικά, «έχει πολύ θετικό πρόσημο», όπως προκύπτει και από την ενημέρωση που είχε τόσο από ιδιοκτήτες υπεραγορών όσο και από καταναλωτές.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και τη δύσκολη περίοδο την οποία διανύει η κτηνοτροφία, η Υπουργός ανέφερε ότι «είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα, για να δώσουμε για ακόμα μια φορά ξεκάθαρα το μήνυμα ότι στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας».

Όπως είπε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατανάλωσης των προϊόντων, καθώς τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή είναι ελεγμένα.

«Οι πολίτες μπορούν να καταναλώσουν άφοβα κρέας και φέτος το Πάσχα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι από τις επαφές με υπεύθυνους υπεραγορών προκύπτει ότι η ζήτηση για κυπριακά προϊόντα παραμένει αυξημένη, σε ορισμένες περιπτώσεις πέραν των αρχικών προβλέψεων.

«Αυτό μας ικανοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό. Φέτος έχουμε έναν λόγο παραπάνω να στηρίξουμε και εμείς οι καταναλωτές τους κτηνοτρόφους μας, ούτως άλλως η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Γεωργίας τους έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή. Οι πληρωμές και οι αποζημιώσεις προχωρούν κανονικότατα, πριν το Πάσχα έχουν ήδη δει στους λογαριασμούς τους τις αποζημιώσεις όσοι είναι δικαιούχοι για το πρώτο πακέτο και συνεχίζουμε. Να κάνουμε και εμείς το τραπέζι μας φέτος, να τους στηρίξουμε», συμπλήρωσε.

Πίπης: Μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί περί τις 20.000 αιγοπρόβατα και περί τα 190 βοοειδή

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των σφαγών, απαντώντας σε ερώτηση, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί περί τις 20.000 αιγοπρόβατα και περί τα 190 βοοειδή. «Φυσικά όπως είπε και η Υπουργός οι σφαγές συνεχίζονται και αναμένεται να εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Όπως εκτίμησε ο κ. Πίπης, η συνολική ζήτηση θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή στις 35.000–40.000 αιγοπρόβατα για να διατεθούν στο τραπέζι του καταναλωτή.

Ερωτηθείς σχετικά με την απόσυρση σφαγίων, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξήγησε ότι οι κατασχέσεις που πραγματοποιούνται δεν αφορούν θέματα ασφάλειας των προϊόντων, αλλά περιπτώσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση των τεμαχίων, τα οποία ενδέχεται να μην είναι εμπορικά προτιμητέα από τον καταναλωτή, και για τον λόγο αυτό αποσύρονται προληπτικά, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Ερωτηθείς κατά πόσον παρατηρείται διστακτικότητα από τους καταναλωτές για αγορά ντόπιου κρέατος, ο κ. Πίπης απάντησε ότι, αντιθέτως, καταγράφεται προτίμηση στα κυπριακά προϊόντα.

Σημείωσε ότι οι υπεύθυνοι των υπεραγορών τους έχουν πει ότι ο κόσμος προτιμά το κυπριακό αρνί, ενώ έχουν εισαχθεί ποσότητες κρέατος από άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία.

Τιμές ελαφρώς αυξημένες σε οπωροκηπευτικά προϊόντα

Σε σχέση με τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, η Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων, Άρτεμις Μεληφρονίδου, απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ελαφρώς αυξημένες, σε σύγκριση με πέρσι, κάτι που συνδέεται και με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα.

Είπε ότι υπάρχει πληθώρα προϊόντων και ποικιλία για τον καταναλωτή, ενώ από τις επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των προϊόντων ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα επίπεδα.

Μετά το πέρας των επισκέψεών της, η Υπουργός Γεωργίας μετέβη και σε σημείο ελέγχου της ζώνης επιτήρησης για τον αφθώδη πυρετό στο Δάλι, όπου ενημερώθηκε για την εφαρμογή των μέτρων και τη λειτουργία των ελέγχων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της νόσου.

Κατά την επίσκεψή της, παρέδωσε λαμπάδες στο προσωπικό που εργάζεται στα σημεία τα οποία στελεχώνονται σε 24ωρη βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ