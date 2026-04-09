Σφετερισμός περιουσιών στα κατεχόμενα: Παραμένει υπό κράτηση 43χρονος

Για ακόμα 8 μέρες ανανεώθηκε σήμερα, Μ.Πέμπτη το διάταγμα προσωποκράτησης εναντίον 43χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά σφετερισμό ελληνοκυπριακής περιουσίας, που βρίσκεται στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 43χρονος συνελήφθη την 01/04/2026 και στις 02/04/2026 οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου εναντίον του είχε εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης 7 ημερών.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δόλιες συναλλαγές και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

