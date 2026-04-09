Η Μαγεία των Sakura επιστρέφει στον Κάμπο - Το πιο ξεχωριστό Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ της Κύπρου για 3η χρονιά

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Κάμπος της Τσακκίστρας μετατρέπεται σε έναν μαγευτικό ανοιξιάτικο προορισμό, φιλοξενώντας τη μοναδική στην Κύπρο εκδήλωση αφιερωμένη στην ανθοφορία των ιαπωνικών κερασιών Sakura.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου, σε συνεργασία με την Ιαπωνική Πρεσβεία στην Κύπρο, διοργανώνουν το «Ανοιξιάτικο Πέπλο στον Κάμπο», προσκαλώντας το κοινό να βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει φύση, πολιτισμό και αισθητική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Sakura Park στον Κάμπο, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.

Τι κάνει τη φετινή διοργάνωση ξεχωριστή

Η φετινή, τρίτη διοργάνωση, αναμένεται ακόμη πιο αναβαθμισμένη, με:

Ενισχυμένη πολιτιστική ταυτότητα με ιαπωνικές επιρροές

Μοναδικό φυσικό σκηνικό με ανθισμένες κερασιές

Ευκαιρίες για φωτογραφία, χαλάρωση και οικογενειακή εμπειρία

Δυνατότητα γνωριμίας με την ιαπωνική κουλτούρα σε ένα αυθεντικό κυπριακό περιβάλλον

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ως πολιτιστικό γεγονός για την Κύπρο.

Ένα φεστιβάλ που γίνεται θεσμός

Το «Ανοιξιάτικο Πέπλο στον Κάμπο» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα spring events στην Κύπρο, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο το νησί.

Η ανθοφορία των Sakura, ένα σύμβολο αναγέννησης και ομορφιάς στην Ιαπωνία, βρίσκει το δικό της σπίτι στον Κάμπο, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Κάλεσμα στο κοινό

Το κοινό καλείται να παρευρεθεί και να ζήσει από κοντά τη μαγεία της άνοιξης, σε μια εκδήλωση γεμάτη χρώματα, αρώματα και πολιτισμό. Είσοδος ελεύθερη

Φωτογραφίες: Γιώργος Χρυσοστόμου

Πληροφορίες

Kampos Sakura Park - Πάρκο Ιαπωνικών Κερασιών Κοινότητας Κάμπου

Ioannis Papadopoulos

Kambos & Tsakkistra



