Πάφος: 62χρονη έχασε 11.005 ευρώ σε απάτη με κρυπτονομίσματα

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου, γυναίκα ηλικίας 62 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 62χρονης, άγνωστο της πρόσωπο επικοινώνησε χθες μαζί της, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και ισχυρίστηκε ότι μπορεί να την βοηθήσει για να της επιστραφούν χρήματα από επένδυση σε κρυπτονομίσματα, που η ίδια έκανε. Αφού η 62χρονη πείστηκε από τον ύποπτο, του επέτρεψε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω διαδικτύου, ώστε να γίνει η μεταφορά στον τραπεζικό της λογαριασμό, των χρημάτων από την επένδυση της.

Η 62χρονη διαπίστωσε αργότερα ότι, η πρόσβαση της στον λογαριασμό της σε διαδικτυακή τράπεζα είχε διακοπεί και ότι, από τον λογαριασμό της στη διαδικτυακή τράπεζα είχε αποσπαστεί χρηματικό ποσό ύψους 11,005 ευρώ, το οποίο και μεταφέρθηκε σε άγνωστο της λογαριασμό.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό. Επισημαίνεται ότι, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, προτρέπεται το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.