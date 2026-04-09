Στα χέρια της Αστυνομίας 20χρονος για ληστεία στις Φοινικούδες τον Ιούλιο

Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη 20χρονου, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε τον Ιούλιο, 2025, στη Λάρνακα, με θύματα δύο άντρες ηλικίας 52 ετών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 20χρονου, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, γύρω στις 4.00 το απόγευμα σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα στις 10 Ιουλίου, στην παραλία των Φοινικούδων, στη Λάρνακα, οι δύο 52χρονοι, προσεγγίστηκαν από αριθμό νεαρών προσώπων, που με τη βία απέσπασαν από τον ένα 52χρονο, το προσωπικό του τσαντάκι. Το τσαντάκι περιείχε το κινητό τηλέφωνο του 52χρονου, το δελτίο ταυτότητας, τραπεζικές του κάρτες και χρηματικό ποσό.