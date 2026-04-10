Η Μεγάλη Παρασκευή στην Πάφο με συναντήσεις Επιταφίων και δεήσεις

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Ορθοδοξίας και στην Πάφο η τήρηση της παράδοσης παραμένει ζωντανή και βαθιά ριζωμένη στην τοπική κοινωνία. Πλήθος πιστών αναμένεται και φέτος να συμμετάσχει στις τελετές και τις περιφορές των Επιταφίων, βιώνοντας το πένθος και τη συγκίνηση του Θείου Δράματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων αποτελεί η περιφορά του Επιταφίου του Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώρου, η οποία θα καταλήξει στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημαρχείο.

Η τελετή διοργανώνεται από τον Δήμο Πάφου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πάφου και άλλους φορείς, διατηρώντας μια παράδοση δεκαετιών που ενώνει θρησκεία, πολιτισμό και κοινωνία.

Από νωρίς το βράδυ, στην πλατεία θα ακούγονται τα Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα περισυλλογής και ευλάβειας. Η πομπή θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή ιερέων, επισήμων, στρατιωτικού αγήματος και φιλαρμονικών σχημάτων, προσδίδοντας ιδιαίτερη επισημότητα στη βραδιά.

Ξεχωριστή νότα θα δώσει η σύμπραξη της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου με τη Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Πάφου, ενώ η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Πάφου θα αποδώσει τον Επιτάφιο Θρήνο, ενισχύοντας το κατανυκτικό κλίμα.

Η δέηση που θα ψαλεί στην πλατεία αποτελεί την κορύφωση της τελετής, συγκεντρώνοντας το σύνολο των πιστών σε μια κοινή στιγμή προσευχής. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το έθιμο της συνάντησης Επιταφίων στον Δήμο Πόλη Χρυσοχούς, όπου οι Επιτάφιοι των ναών του Αποστόλου Ανδρέα και του Αγίου Γεωργίου συναντώνται σε μια συμβολική πράξη ενότητας και πίστης. Η συμμετοχή των κατοίκων, οι ύμνοι και οι τυμπανοκρουσίες συνθέτουν μια συγκινητική εικόνα που αναδεικνύει τη συλλογικότητα της τοπικής παράδοσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Επιτάφιοι των δύο ενοριών θα συναντηθούν μετά την περιφορά τους, συνοδευόμενοι από τους ιερείς των ναών και τη συμμετοχή των πιστών. Την πομπή θα πλαισιώνουν τυμπανοκρουσίες από μαθητές της ιδιωτικής μουσικής σχολής της Ηλιάνας Κυπριανίδου, ενώ ύμνους θα αποδώσουν οι ψάλτες των δύο εκκλησιών με τη συμμετοχή των δημοτών.

Η εκδήλωση αποτελεί μια κατανυκτική και βαθιά συμβολική στιγμή της Μεγάλης Παρασκευής, ενισχύοντας το πνεύμα ενότητας και πίστης της τοπικής κοινωνίας. Η ακολουθία και η περιφορά επιταφίου στον Δ. Ιεροκηπίας θα γίνει στις 21:00 της Παρασκευής.

Εξάλλου η ορεινή κοινότητα του Κάθηκα αναβιώνει και και φέτος την αναπαράσταση της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού από τον Ιησού Χριστό από το Πραιτόριο στον Γολγοθά. Η κοινότητα για 40 συναπτά έτη συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει κάθε τη Μεγάλη Παρασκευή, την αναπαράσταση του θείου δράματος που τηρείται ευλαβικά. Κάθε χρόνο ο Κάθηκας συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, ντόπιους και ξένους, προκειμένου να δουν από κοντά το έθιμο.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Κάθηκα του Δήμου Ακάμα Χαράλαμπος Φυλακτού αναφέρει πως κάθε χρόνο ο κοινοτάρχης, περιστοιχισμένος από μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και κατοίκων της κοινότητας, διανύουν πορεία μήκους μισού χιλιομέτρου περίπου, από το παρεκκλήσι του Αγίου Ονουφρίου μέχρι την Παναγία την Ευαγγελίστρια.

Η παράδοση της μεταφοράς του Σταυρού από τον Ιησού Χριστό προς τον Γολγοθά ξεκίνησε από τον αείμνηστο ιερέα της κοινότητας Παπασάββα. Ο Παπασάββας είχε επισκεφτεί, όπως είπε, τα Ιεροσόλυμα την τότε εποχή και είδε την αναπαράσταση που γινόταν.

Ακολούθως ήρθε στον Κάθηκα και από τότε μετέφερε ο ίδιος τον Σταυρό μέχρι το θάνατό του. Μετά ανέλαβε ο εκάστοτε Kοινοτάρχης και μεταφέρει αυτό τον Σταυρό από το εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας.

Το έθιμο τηρείται ευλαβικά από τους κατοίκους της κοινότητας κάθε Μεγάλη Παρασκευή και συνεχίζεται κάθε χρόνο. Εμείς είπε ο κ. Φυλακτού «ως νέοι στο διαμέρισμα του Κάθηκα έχουμε κάθε λόγο να προβάλλουμε αυτό το έθιμο για τα επόμενα χρόνια», δηλώνοντας παράλληλα πως φέτος όπως και πέρσι θα βιώσει και ο ίδιος από πιο κοντά το έθιμο ως νεοεκλεγείς Αντιδήμαρχος Κάθηκα, μεταφέροντας τον Σταυρό.

Η Μεγάλη Παρασκευή στην Πάφο δεν είναι απλώς μια θρησκευτική τελετή είναι μια βιωματική εμπειρία που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της ελπίδας από γενιά σε γενιά.