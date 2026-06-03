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Σύλληψη 77χρονου Ελληνοκύπριου στο οδόφραγμα Λήδρας: Κατηγορείται για κλοπή σε καζίνο στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι κατοχικές αρχές φόρεσαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο έναν μήνα μετά το περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας – Υπό 7ήμερη κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στη «σύλληψη» 77χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησαν οι κατοχικές αρχές, όταν αυτός επιχείρησε να περάσει από το οδόφραγμα της οδού Λήδρας προς τα κατεχόμενα, περίπου ένα μήνα μετά από καταγγελλόμενη κλοπή κινητού τηλεφώνου σε καζίνο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τη σημερινή έντυπη «Χαλκίν Σεσί», ο 77χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει κινητό τηλέφωνο από άλλο πρόσωπο σε καζίνο εντός των τειχών της Λευκωσίας στις 4 Μαΐου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ωστόσο δεν εντοπίστηκε καθώς είχε επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές.

Κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα την 1η Ιουνίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη από την «αστυνομία». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον «δικαστηρίου», ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη, αναφέροντας ότι άφησε το τηλέφωνο στο όχημά του, ενώ στη συνέχεια συγγενικό του πρόσωπο το παρέδωσε στις αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, ο 77χρονος δεν διατηρεί «νόμιμο καθεστώς» στα κατεχόμενα και διατάχθηκε η «κράτησή» του για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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