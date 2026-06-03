NASA: Το διαστημικό τηλεσκόπιο Roman των 4 δισ. δολαρίων ετοιμάζεται για εκτόξευση

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του επόμενου μεγάλου διαστημικού παρατηρητηρίου της NASA, το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, και ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη Φλόριντα για τις τελικές προετοιμασίες πριν από την εκτόξευσή του.

Η εκτόξευση του διαστημικού τηλεσκοπίου της NASA, αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο του 2026 με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Η NASA ανακοίνωσε ότι το τηλεσκόπιο θα αναχωρήσει από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ στο Μέριλαντ και θα μεταφερθεί στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι με τη φορτηγίδα Pegasus της υπηρεσίας. Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί από το ιστορικό Συγκρότημα Εκτόξευσης 39Α, από όπου έχουν ξεκινήσει μερικές από τις σημαντικότερες αποστολές στην ιστορία της αμερικανικής διαστημικής εξερεύνησης.

NASA’s next great space telescope will see 100 times more sky than Hubble. It’s about to arrive in Florida for launch in September. https://t.co/U5HJETDhXD — Forbes (@Forbes) June 2, 2026

NASA: Ένας «διάδοχος» του Hubble

Η αποστολή θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες της NASA και πολλοί τη χαρακτηρίζουν ήδη ως τον φυσικό διάδοχο του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble.

Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του από τη Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμο της NASA, η οποία συχνά αποκαλείται «μητέρα του Hubble».

Διαθέτει κάτοπτρο διαμέτρου 2,4 μέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του Hubble, αλλά με πεδίο θέασης σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να καταγράφει τεράστιες περιοχές του ουρανού με ποιότητα εικόνας αντίστοιχη του διάσημου προκατόχου του.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να προσφέρει τις πρώτες, πραγματικά, πανοραμικές εικόνες του σύμπαντος, βοηθώντας τους επιστήμονες να μελετήσουν τη σκοτεινή ενέργεια, την εξέλιξη των γαλαξιών και τη δομή του σύμπαντος σε πρωτοφανή κλίμακα.

Ενώ το Hubble έγινε διάσημο για τις λεπτομερείς παρατηρήσεις συγκεκριμένων περιοχών του διαστήματος, το Roman θα μπορεί να «σαρώνει» τεράστια τμήματα του ουρανού, αποκαλύπτοντας εκατομμύρια άγνωστα μέχρι σήμερα ουράνια αντικείμενα.

NASA: Η αναζήτηση 100.000 νέων κόσμων

Ένας από τους βασικούς στόχους της αποστολής είναι ο εντοπισμός εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών που βρίσκονται έξω από το Ηλιακό Σύστημα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Roman θα ανακαλύψει περίπου 100.000 νέους πλανήτες, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τους σχεδόν 6.300 εξωπλανήτες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Πολλοί από αυτούς θα ανήκουν σε κατηγορίες που παραμένουν σχεδόν άγνωστες στους αστρονόμους, όπως μικροί βραχώδεις κόσμοι που κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τα άστρα τους.

Η αποστολή θα επικεντρωθεί επίσης σε περιοχές του Γαλαξία που έχουν μελετηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα.

«Μέχρι τώρα αναζητούσαμε εξωπλανήτες κυρίως στη γειτονιά του Ήλιου. Το Roman θα επεκτείνει την έρευνα σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στον Γαλαξία και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς σχηματίζονται οι πλανήτες», δήλωσε η ερευνήτρια της NASA, Ελίζα Κουιντάνα.

Για τον εντοπισμό τους θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές τεχνικές παρατήρησης, οι διελεύσεις πλανητών μπροστά από τα άστρα τους και το φαινόμενο του βαρυτικού μικροφακού, μια μέθοδος που επιτρέπει την ανίχνευση πλανητών οι οποίοι δεν μπορούν να εντοπιστούν με συμβατικές τεχνικές.

NASA: Γιατί κινδύνευσε να ακυρωθεί η αποστολή

Η πορεία του Roman μέχρι την εκτόξευση δεν ήταν εύκολη. Πριν μετονομαστεί το 2020, η αποστολή ήταν γνωστή ως WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι προϋπολογισμοί των ετών 2019 και 2020 προέβλεπαν την ακύρωσή της, κυρίως λόγω του κόστους και της προτεραιότητας που είχε δοθεί στην ολοκλήρωση του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb.

Τελικά το Κογκρέσο διατήρησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος, επιτρέποντας την ολοκλήρωση μιας αποστολής που πολλοί αστρονόμοι θεωρούν μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές επενδύσεις της NASA για τις επόμενες δεκαετίες.

Πηγή: lifo.gr