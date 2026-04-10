Μαχαίρι, άσπρη σκόνη και κροτίδες στην ψεσινή «μάχη» κατά της λαμπρατζιάς

Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ σε διάφορες περιοχές εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν, με τη συνδρομή και των τοπικών Αρχών, μεγάλες ποσότητες ξυλείας, καθώς και ελαστικών, που προορίζονταν για το άναμμα λαμπρατζιών. Σε διάφορα περιστατικά στα οποία ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα για άναμμα λαμπρατζιών και χρήση κροτίδων, ελέγχθηκε αριθμός νεαρών προσώπων, ενώ σε διάφορα περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν ανήλικα πρόσωπα, ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους, οι οποίοι και παρέλαβαν τα παιδιά τους.

Στη Λευκωσία, μετά από πληροφορία για χρήση κροτίδων, γύρω στις 9.20 το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας που διενήργησαν έλεγχο στην περιοχή, προχώρησαν στη σύλληψη 21χρονου, στην κατοχή του οποίου εντόπισαν μικροποσότητα άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη, βάρους 1,8 γραμμαρίων περίπου. Ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σταθμευμένης μοτοσικλέτας, ενώ στο σημείο κοντά στη μοτοσικλέτα, εντοπίστηκαν 23 κροτίδες, οι οποίες και παραλήφθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας.

Εναντίον του 21χρονου διερευνάται και υπόθεση παραβάσεων τροχαίας, αφού η μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε, είναι δηλωμένη στο ΤΟΜ ως ακινητοποιημένη, για αυτή δεν υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, ενώ και ο ίδιος ο 21χρονος δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

Αριθμός κροτίδων εντοπίστηκαν και στην επαρχία Πάφου, σε περιοχή όπου μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έλεγχο γύρω στις 10.00 το βράδυ. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα, μέσα σακούλι που είχε αφεθεί σε ανοικτό χώρο, 15 κροτίδες, από τις οποίες οι 5 αυτοσχέδιες και οι 10 εργοστασιακές. Μαζί με τις κροτίδες, εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, που επίσης παραλήφθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.