Στα χέρια της Αστυνομίας Τούρκος που φέρεται να έστηνε «μεταφυσικές παγίδες» και εξαπατούσε κόσμο

Στη σύλληψη 36χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν οι Αρχές στη Λάρνακα στις 7 Απριλίου, γύρω στις 15:45, μετά από έλεγχο στοιχείων που διενεργήθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί με αυτόφωρο. Σε βάρος του εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης, ενώ από τότε παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναπατρισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» τα στοιχεία του συλληφθέντα φέρονται να ταυτίζονται με τον Χακάν Ερκάν, άνδρας ο οποίος καταζητείται από τις τούρκικες Αρχές για εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης, υποσχόμενος πνευματικές υπηρεσίες ή «μεταφυσικές λύσεις» έναντι χρημάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος άνδρας καταζητείτο από τις τουρκικές αρχές για σειρά υποθέσεων που αφορούν απάτη, απειλές και προσβλητικές συμπεριφορές, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές.

Ο 36χρονος Ερκάν αυτοπροβαλλόταν ως «θρησκευτικός μελετητής» και «ειδικός στη μεταφυσική», ενώ φέρεται να διατηρούσε ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναφορές σε «τελετές» και «πνευματικές πρακτικές».

Σε δημοσιεύματα του τουρκικού και τουρκοκυπριακού Τύπου γίνεται επίσης αναφορά ότι ο Χακάν Ερκάν είχε κατά το παρελθόν κινηθεί παράτυπα μεταξύ των κατεχόμενων και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. Ορισμένα μέσα κάνουν λόγο για διαφυγή του στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο προσπαθειών αποφυγής εντοπισμού του.



