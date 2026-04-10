Ιντζιρλί: «Οι "κάλπες" θα στηθούν» – Σκληρή κριτική στην «κυβέρνηση» για το θέμα της ΑΤΑ

«Οι κάλπες θα στηθούν και η αλλαγή που ο λαός λαχταρά θα ξεκινήσει επιτέλους», αναφέρει η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί σε βίντεο που ανάρτησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επομένη της υπογραφής του νέου πρωτοκόλλου στην Άγκυρα μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, επικρίνοντας την «κυβέρνηση» ΚΕΕ – ΔΚ – ΚΑ πως είναι υπεύθυνη για ό,τι έχει συμβεί για το θέμα της ΑΤΑ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η κ. Ιντζιρλί ανέφερε ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων δεν ήταν «μια συνηθισμένη πολιτική διαφωνία». «Αυτό που συνέβη είναι ένα σαφές παράδειγμα μιας κυβέρνησης που προσπαθεί να κυβερνήσει τη χώρα εναντίον του λαού της, χωρίς να ακούει τον λαό της, αγνοώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και επιβάλλοντας τον νόμο».

Η «κυβέρνηση», πρόσθεσε, στοχεύει να κλείσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που δημιούργησε μειώνοντας τους μισθούς των εργαζομένων, και γι’ αυτό προχωρά σε νομικές ρυθμίσεις μέσω της «βουλής» «με τη βία», οι οποίες θα μειώσουν την αγοραστική δύναμη και θα εμβαθύνουν την οικονομική συρρίκνωση.

Η διαδικασία, συνέχισε, δεν είναι απλώς μια οικονομική ρύθμιση, αλλά θέμα «δημοκρατίας, σεβασμού της βούλησης του λαού και χρηστής διακυβέρνησης». Επέκρινε την «κυβέρνηση» ότι διέκοψε τον διάλογο με ένα ακατανόητο πείσμα. «Στόχος τους δεν ήταν να παράγουν λύσεις, αλλά να επιβάλουν. Ήταν θέμα διαταγής, όχι διαπραγμάτευσης», ανέφερε.

Οι ακτιβιστές, όπως είπε, στοχοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι «δημόσιοι» υπάλληλοι βρίσκονταν υπό πίεση και δημιουργήθηκε γενική αναταραχή στην κοινωνία ενώ η «αστυνομική δύναμη» βρέθηκε στη μέση της πολιτικής έντασης και τα γεγονότα δημιούργησαν σοβαρή ανασφάλεια στην κοινωνία.

«Επειδή ο λαός δεν παρέμεινε σιωπηλός, τα συνδικάτα δεν υποχώρησαν και το ΡΤΚ στάθηκε αποφασιστικά στο πλευρό του λαού, αυτή η επιβολή (ΣΣ: η περικοπή της ΑΤΑ) χτύπησε σε τοίχο. Δημιούργησαν σκόπιμα αυτό το χάος. Είναι μια κυβέρνηση τόσο αδύναμη που βασίζεται στο χάος», πρόσθεσε.

Το σωστό, είπε, είναι το «νομοσχέδιο» για την ΑΤΑ να πάει πίσω στην αρμόδια «επιτροπή» για συζήτηση. «Αυτή η χώρα δεν μπορεί να κυβερνάται από το χάος, αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να φιμώνεται με επιβολή».

Πηγή: ΚΥΠΕ