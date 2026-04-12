Άφησαν αναμμένο κερί και κατέληξαν στο νοσοκομείο – Ολονύχτια «τρεχάματα» για την Πυροσβεστική

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο πρόσωπα στη Λάρνακα που ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της νύχτας από κερί που έμεινε αναμμένο στον πάγκο της κουζίνας, ενώ παρόμοιο περιστατικό αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς έλαβε χώρα και στη Λεμεσό.

Στην περίπτωση της Λάρνακας, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε στις 05:26 τα χαράματα για πυρκαγιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Λειβάδια Λάρνακας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας.

Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας, ενώ οι δύο ένοικοι της οικίας την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρισκόταν εντός της οικίας και εισέπνευσαν καπνό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Όσο για τη Λεμεσό, στις 03:20 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Κάτω Πολεμίδια. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας. Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής οι ένοικοι της οικίας την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρισκόταν εντός της οικίας και μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά εξήλθαν πριν την άφιξη της Π.Υ. και είναι καλά στην υγεία τους.

«Έτρεχε» η Πυροσβεστική

Η Υπηρεσία κλήθηκε και σε άλλα περιστατικά, με τον Ανδρέα Κεττή να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι άξια αναφοράς ήταν η περίπτωση ανταπόκρισης του πυροσβεστικού σταθμού Υπαίθρου Πύργου στις 15:02 για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στο δρόμο μεταξύ των Κοινοτήτων Αγ. Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφου. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός (ηλικιωμένο ζευγάρι) εξήλθαν του οχήματος και δεν κινδύνευσαν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν: Πυροσβεστική και Τμήμα Δασών, ενώ τα αίτια αποδίδονται σε μηχανικό/ηλεκτρικό πρόβλημα.

Στις 02:10 έγινε επίσης ανταπόκριση για τροχαία σύγκρουση παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο. Ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων περίπου, όπου ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε με την χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνεργεία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Πάφου.

Συνολικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 104 περιστατικά,76 πυρκαγιές, 23 ειδικές εξυπηρετήσεις, και 5 ψευδής κλήσεις. Από τις 76 πυρκαγιές οι 42 αφορούσαν το έθιμο της λαμπρατζιάς και οι οποίες εκδηλώθηκαν (Λευκωσία 18, Λεμεσό 6, Λάρνακα 12, Πάφος 3, Άμμόχωστο 2 και ΕΜΑΚ 1).