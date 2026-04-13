Τους άνοιξαν την όρεξη βροχές και αφαλάτωση - Γεωργοί και ΕΟΑ διεκδικούν επιστροφές ποσοτήτων νερού

Ενθαρρυμένοι από τις ποσότητες εισροών νερού στα φράγματα, τα οποία σε αντίθεση με την περσινή χρονιά (24%) πλησιάζουν, όπως διαφαίνεται, το 40% της πληρότητας, αλλά και από την ένταξη νέων κινητών μονάδων αφαλάτωσης στο σύστημα ύδρευσης, οι γεωργοί ζητούν επιπλέον ποσότητες νερού, μέσω αναθεώρησης της απόφασης του Υπουργικού τον περασμένο Ιανουάριο για την κατανομή του νερού για το 2026. Την ίδια ώρα είναι καταγεγραμμένη η δυσφορία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης για τη μείωση 10% στην παροχή νερού, με αποτέλεσμα να ετοιμάζουν και αυτοί νέα αιτήματα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την εικόνα που παρουσίαζαν το 2025 τα φράγματα, η κυβέρνηση αποφά...