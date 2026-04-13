Έρχεται καλοκαιρινό σκηνικό: Άνοδος θερμοκρασίας και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Ασθενής ψηλή πίεση διατηρεί τον καιρό κυρίως αίθριο, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την ίδια ώρα, αραιή σκόνη θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα, ενώ το σκηνικό θα παραμείνει γενικά ήπιο με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις μέχρι και την Πέμπτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παροδικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, διαταραχή στα δυτικά του νησιού θα επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να παραμείνει όμως κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.