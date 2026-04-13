Απόπειρα φόνου στο Μακένζι: 22χρονος τσακώθηκε με τον πρώην της φίλης του και τον χτύπησε με το αυτοκίνητο

Οι δύο νεαροί ελληνοκύπριοι διαπληκτίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο, με αποτέλεσμα ο δράστης να οδηγηθεί εκτός του υποστατικού.

Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας για το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 3 π.μ. στην περιοχή νυκτερινών κέντρων στο Μακένζι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 22χρονος Ελληνοκύπριος συνάντησε εντός του νυχτερινού κέντρου τον πρώην δεσμό της φίλης του, το 19χρονο θύμα, επίσης Ελληνοκύπριος. Δράστης και θύμα συνοδεύονταν και από άλλα πρόσωπα. Κατά την παρουσία τους εντός του υποστατικού διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ο δράστης να οδηγηθεί εκτός του υποστατικού από φρουρούς ασφαλείας.

Ακολούθως το θύμα και ενώ αναχωρούσε με την παρέα του πληροφορήθηκε ότι ο δράστης τρυπούσε τα λάστιχα του οχήματος του. Ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο του και τότε ο δράστης αμέσως επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα και το οδήγησε θεληματικά και με αυξανόμενη ταχύτητα εναντίον του θύματος τον οποίο κτύπησε με το μπροστινό μέρος του οχήματος και τον εκτίναξε πάνω από την οροφή και ακολούθως στην άσφαλτο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει επιφανειακές εκδώρες στο κεφάλι και κτύπημα στο γόνατο. Απολύθηκε της νοσηλείας.

Ο δράστης συνελήφθηκε από το ΤΑΕ Λάρνακας και οι εξετάσεις συνεχίζονται. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

